«Бургер Кинг» добавил в меню бургер с растительной котлетой от производителя майонеза «Слобода»

«Бургер Кинг» начал продавать бургеры с котлетой из растительного мяса от производителя майонеза «Слобода». «Веган Поппер» готовится с использованием веганского майонеза и пока продается только в ресторанах Москвы и Петербурга.

О появлении новинки в ресторанах «Бургер Кинг» рассказал представитель сети.

Бургер «Веган Воппер» готовится с использованием котлеты из растительного мяса от компании Hi (группа компаний «Эфко»), которая выпускает майонез под брендом «Слобода». Также в приготовлении бургера применяют веганский майонез производства этой же компании.

«В России нет ресторанов фастфуда, где было бы комфортно гостям, не употребляющим мясо, а спрос на растительное мясо значимый», – отметил директор по коммуникациям «Бургер Кинг Россия» Иван Шестов.

Согласно проведенному по заказу «Бургер Кинга» исследованию, 11% посетителей ресторанов сети предпочитают видеть в бургере котлету на растительном мясе вместо традиционного.

«Веган Воппер» продается в ресторанах «Бургер Кинга» в Москве и Петербурге. Запуск новинки в других регионах компания допускает по результатам продаж в пилотных городах.

Группа компаний «Эфко» начала поставлять растительные бургеры в рестораны Москвы в ноябре 2022 года.

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