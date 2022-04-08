SuperJob разрешил работодателям публиковать вакансии бесплатно

SuperJob анонсировал новую бизнес-модель — теперь работодатели могут публиковать вакансии бесплатно и в любом количестве, а платить только за отклик. В компании утверждают, что такой схемы на рынке онлайн-рекрутинга еще нет.
«В новой бизнес-модели клиент платит только за результат. Нет результата — не нужно платить. Такую модель давно используют в онлайн-рекламе, где клиент платит за клики», — сообщили RB.RU в компании.
Предполагается, что в новой модели компаниям будет проще считать затраты на наем, так как цена отклика известна заранее.
SuperJob предлагает три схемы бизнес-модели под разные HR-задачи работодателей. Первая работает уже сейчас, еще две появятся до конца апреля 2022 года.
- Оплата всех откликов, которые приходят на вакансию. 1 отклик стоит 268 рублей. Минимальный пакет — 20 откликов (5360 рублей).
- Оплата откликов только тех соискателей, которые верно ответят на вопросы анкеты работодателя в момент отклика на вакансию. Это дополнительный фильтр, который автоматически позволит отбирать только тех кандидатов, которые удовлетворяют требованиям. Этот способ сервис советует выбирать для массовых вакансий.
- Оплата только за выбранные отклики. Можно посмотреть резюме всех откликнувшихся кандидатов, а оплатить только понравившиеся.
У работодателей также останется возможность работать с базой резюме самостоятельно (искать нужные резюме и оплачивать выбранные).
Количество резюме на SuperJob выросло в 2021 году по сравнению с 2020 годом на 15% — до 40 млн, а число работодателей — более чем на 150 тыс.
Фото на обложке: Unsplash
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