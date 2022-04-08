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SuperJob разрешил работодателям публиковать вакансии бесплатно

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

SuperJob анонсировал новую бизнес-модель — теперь работодатели могут публиковать вакансии бесплатно и в любом количестве, а платить только за отклик. В компании утверждают, что такой схемы на рынке онлайн-рекрутинга еще нет.

SuperJob разрешил работодателям публиковать вакансии бесплатно

«В новой бизнес-модели клиент платит только за результат. Нет результата — не нужно платить. Такую модель давно используют в онлайн-рекламе, где клиент платит за клики», — сообщили RB.RU в компании.

Предполагается, что в новой модели компаниям будет проще считать затраты на наем, так как цена отклика известна заранее.  

SuperJob предлагает три схемы бизнес-модели под разные HR-задачи работодателей. Первая работает уже сейчас, еще две появятся до конца апреля 2022 года.

  1. Оплата всех откликов, которые приходят на вакансию. 1 отклик стоит 268 рублей. Минимальный пакет — 20 откликов (5360 рублей).
  2. Оплата откликов только тех соискателей, которые верно ответят на вопросы анкеты работодателя в момент отклика на вакансию. Это дополнительный фильтр, который автоматически позволит отбирать только тех кандидатов, которые удовлетворяют требованиям. Этот способ сервис советует выбирать для массовых вакансий. 
  3. Оплата только за выбранные отклики. Можно посмотреть резюме всех откликнувшихся кандидатов, а оплатить только понравившиеся.

У работодателей также останется возможность работать с базой резюме самостоятельно (искать нужные резюме и оплачивать выбранные).

Количество резюме на SuperJob выросло в 2021 году по сравнению с 2020 годом на 15% — до 40 млн, а число работодателей — более чем на 150 тыс.

Фото на обложке: Unsplash

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