Количество международных ETF на «СПБ Бирже» увеличится до 146

«СПБ Биржа» запустит торги 31 новым иностранным биржевым фондом. Таким образом количество международных ETF, представленных на площадке, увеличится до 146. Большинство новых фондов инвестируют в акции.
С 23 января на «СПБ Бирже» начнутся торги новыми биржевыми инвестиционными фондами, сообщила пресс-служба площадки. К торгам добавят 31 новый ETF, их общее количество увеличится до 146.
27 ETF инвестируют в акции. Инвесторы получат возможность вкладываться в дивидендные акции, ценные бумаги международных компаний с развитыми ESG-программами, рынок недвижимости, акции электрического транспорта, пояснили в «СПБ Бирже».
Еще 4 ETF инвестируют в долговые ценные бумаги. Один из них позволит инвестировать в сегмент ликвидных конвертируемых облигаций.
«СПБ Биржа» запустила торги паями иностранных биржевых инвестиционных фондов в ноябре 2022 года. Из 125 представленных на площадке ETF 113 инвестируют в акции, 10 – в облигации, 2 – в драгоценные металлы.
По итогам прошедшего года объем торгов на «СПБ Бирже» снизился на 69% год к году и составил $122,19 млрд. Акции Tesla заняли в объеме торгов долю в 14,7%, NVidia – 4,9%, Alibaba – 3,5%, Apple – 2,9%, Coinbase – 2,8%.
Фото на обложке: Tero Vesalainen /
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