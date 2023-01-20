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Количество международных ETF на «СПБ Бирже» увеличится до 146

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

«СПБ Биржа» запустит торги 31 новым иностранным биржевым фондом. Таким образом количество международных ETF, представленных на площадке, увеличится до 146. Большинство новых фондов инвестируют в акции.

Количество международных ETF на «СПБ Бирже» увеличится до 146

С 23 января на «СПБ Бирже» начнутся торги новыми биржевыми инвестиционными фондами, сообщила пресс-служба площадки. К торгам добавят 31 новый ETF, их общее количество увеличится до 146.

27 ETF инвестируют в акции. Инвесторы получат возможность вкладываться в дивидендные акции, ценные бумаги международных компаний с развитыми ESG-программами, рынок недвижимости, акции электрического транспорта, пояснили в «СПБ Бирже».

Еще 4 ETF инвестируют в долговые ценные бумаги. Один из них позволит инвестировать в сегмент ликвидных конвертируемых облигаций.

«СПБ Биржа» запустила торги паями иностранных биржевых инвестиционных фондов в ноябре 2022 года. Из 125 представленных на площадке ETF 113 инвестируют в акции, 10 – в облигации, 2 – в драгоценные металлы. 

По итогам прошедшего года объем торгов на «СПБ Бирже» снизился на 69% год к году и составил $122,19 млрд. Акции Tesla заняли в объеме торгов долю в 14,7%, NVidia – 4,9%, Alibaba – 3,5%, Apple – 2,9%, Coinbase – 2,8%.

Фото на обложке: Tero Vesalainen / Shutterstock

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