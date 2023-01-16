Акции «СПБ Биржи» подорожали на 34% за день после отчета о планах закончить год с прибылью

После отчета «СПБ Биржи» о падении объема торгов на 69% по итогам календарного 2022 года акции площадки на Мосбирже подорожали на 34% за день. Инвесторы воодушевились заявлением компании о том, что она планирует закончить финансовый год с прибылью.
В ходе торгов на Мосбирже в понедельник 16 января стоимость акций «СПБ Биржи» выросла более чем на 30%. По актуальным на момент публикации данным, бумаги дорожают на 34,9% до 158,8 рублей за штуку.
Фото: TradingView
В 09:00 по московскому времени «СПБ Биржа» опубликовала на своем сайте отчет, после чего акции компании начали дорожать. В отчете говорится, что площадка намерена закончить 2022 финансовый год с прибылью несмотря на значительное снижение объема торгов.
По итогам прошлого года объем торгов снизился на 69% год к году и составил $122,19 млрд. Акции Tesla заняли в объеме торгов долю в 14,7%, NVidia – 4,9%, Alibaba – 3,5%, Apple – 2,9%, Coinbase – 2,8%.
«СПБ Биржа» объявила о планах начать в текущем году торги 25 биржевыми фондами в китайских юанях и гонконгских долларах, а также не менее, чем 500 ценными бумагами компаний, размещенных на Гонконгской бирже.
В конце 2022 года «СПБ Биржа» избавилась от всех крупных подсанкционных акционеров. Последним из таких являлся «Совкомбанк», и он вышел из капитала площадки 23 ноября.
Фото на обложке: T. Schneider /
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