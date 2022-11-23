СПБ Биржа избавилась от всех крупных подсанкционных акционеров

Крупнейший в России организатор торгов иностранными ценными бумагами — СПБ Биржа — больше не имеет крупных акционеров, которые попали под блокирующие санкции Запада. Последним из таких являлся «Совкомбанк», и он вышел из капитала площадки, пишет РБК со ссылкой на источники.

Кто стал покупателем пакета в размере 8,6%, собеседники издания не раскрывают. В мае свою долю также продал банк ВТБ — он владел 9,3%.

Представители СПБ Биржи и «Совкомбанка» не стали комментировать информацию.

На 22 ноября капитализация СПБ Биржи достигла 15,8 млрд рублей (118,6 рубля за акцию), с начала февраля она упала в 6,6 раза. Таким образом, до начала кризиса рыночная стоимость пакета «Совкомбанка» могла составлять 8,9 млрд рублей, а к настоящему моменту она снизилась до 1,36 млрд рублей.

С марта структуры СПБ Биржи перестали раскрывать состав акционеров. До закрытия отчетности среди юрлиц 14,5% бумаг владели структуры Freedom Holding, 4,3% — венчурный фонд Amereus Group, 4,3% — TCS Group, еще 2,2% — БКС.

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