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Мошенники придумали новый способ обмана клиентов банка

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Наталья Бархатова
Наталья Бархатова

Новостной редактор

Наталья Бархатова

Мошенники нашли новый способ кражи денег с банковских карт: под видом сотрудников банка они убеждают клиентов вывести средства на «безопасный счет». Об этом пишут «Известия» cо ссылкой на ЦБ и представителей банков.

Мошенники придумали новый способ обмана клиентов банка

По новому сценарию мошенники говорят жертве, что банк получил от нее заявление о закрытии счета. Когда клиент отрицает, что писал такое заявление, злоумышленники предлагают вывести все средства с карты на «безопасный счет», чтобы исключить кражу. Для этого они просят все детали по карте.

Если раньше мошенники сообщали жертве, что заметили попытку хищения средств с карты, то теперь, когда многим стал известен этот способ, злоумышленники придумали новый сценарий, пояснила начальник управления клиентского опыта «БКС Премьер» Екатерина Тихонова.

В пресс-службе ВТБ заявили, что основные элементы преступной схемы не изменились: мошенники «предлагают сделать глупость, чтобы заполучить деньги».

В декабре 2019 года Сбербанк сообщал, что за прошлый год зафиксировал около 2,5 млн случаев телефонного мошенничества, в ходе которого преступники представляются сотрудниками банка. С 2017 года число таких звонков выросло более чем в 15 раз.

На прошлой неделе Теле2, МТС, «МегаФон» и «Билайн» сообщили, что разработали решения для борьбы с телефонными мошенниками, которые звонят людям от имени банков. Такие программы предупреждают банк о подозрительных звонках клиентам. Их уже тестируют в «МТС банке» и «Тинькофф банке».

Фото: Kidsada Manchinda / Shutterstock

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21 февраля 2020

Премия Mapic Russia awards

25 февраля 2020

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28 февраля 2020

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