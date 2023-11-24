ЦБ перенес сроки введения новой категории инвесторов

Центробанк России подготовил третью версию концепции введения новой категории клиентов брокеров – с начальным уровнем риска (КНУР). Предварительная версия проекта указа была разослана профучастника в середине ноября, сообщают «Ведомости».

После резко негативной оценки участников последствий появления нового класса клиентов и многочисленных обсуждений с регулятором последняя версия указа стала мягче и предполагает введение третьей категории инвесторов с 1 апреля 2025 года, а не как в первоначальной версии – с 1 июля 2024 года.

Кроме переноса срока введения новая версия указа предполагает следующие пункты:

к этой категории будут относить клиентов c опытом маржинальной торговли менее года (это условие было и в предыдущих версиях указа), но для этого будут учитываться сделки не только с плечом, но и с производными финансовыми инструментами (ПФИ);

уведомление клиентов КНУР о рисках маржинальной торговли может быть направлено указанным в договоре с брокером способом (чаще всего через приложение компании). При этом ставить в известность инвестора не нужно, если он совершает сделку исходя из индивидуальной инвестиционной рекомендации брокера. Кроме того, если профучастник направил уведомление через программно-технические средства, необходимости хранить подтверждение этого факта не будет.

Сейчас брокеры классифицируют собственных клиентов по двум категориям, в зависимости от чего им доступен разный размер плеча при маржинальной торговле: клиенты с особым уровнем риска (КСУР) и с повышенным (КПУР).

Фото на обложке: Unsplash