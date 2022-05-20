Для разработчиков и покупателей российского ПО введут новые льготы

Государственная дума РФ 19 мая приняла в первом чтении законопроект о внесении изменений в Налоговый колекс. Он позволит снизить налоговую нагрузку для производителей и покупателей российского ПО и оборудования.

Документ разрешает компаниям применять к основной норме амортизации IT-продуктов повышающий коэффициент, но не выше 3. Его можно будет применять к основным средствам, входящим в единый реестр российской радиоэлектронной продукции (ЕРРРП), и к нематериальным активам, говорится в законопроекте.

Этот коэффициент приведет к ускорению амортизации российской радиоэлектронной продукции и исключительных прав на отечественно ПО. Что в итоге поможет снизить базу по налогу на прибыль компаний, но развивать производство и приобретение такой продукции.

По данным Минцифры и Минпромторга, в год приобретается примерно на 200 млрд рублей российских IT-продуктов. Авторы документа надеятся, что его принятие повлияет на рост закупок отечественных решений в государственном и частном секторах в несколько раз.

Юрист Moscow Digital School Ирина Абдеева пояснила, что, например, компания разработала ПО стоимостью 1 млн рублей и поставила его на учет как нематериальный актив. Она может амортизировать расход на нее в течение определенного срока.

Например, при установленном в пять лет сроке полезного использования ПО компания должна будет списывать по 200 тыс. рублей ежегодно. Но при увеличенном коэффициенте амортизации она сможет списать 400 тыс рублей в первый год, еще 400 тыс. рублей еще через год и оставшиеся 200 тыс. рублей в третий.

Компании-разработчики ПО и оборудования не раскрыли изданию стоимость своих нематериальных активов и сроки их амортизации.Повышенный коэффициент смогут применять также покупатели IT-продуктов. По словам Абдеевой, чем быстрее он спишет расходы на основное средство, тем скорее у него будет возможность купить новое. Так как документ касается радиоэлектронной продукции из реестра, его принятие может способствовать росту спроса на импортозамещающие товары.

Новый законопроект станет частью второго пакета мер по поддержке IT-отрасли. В сентябре 2021 года правительство утвердило второй пакет мер поддержки IT-отрасли. Он включает в себя снятие законодательных ограничений и барьеров для использования цифровых решений, введение отраслевых цифровых стандартов, финансирование создания российских цифровых платформ и типовых решений для бюджетных организаций и др.

Третий пакет мер поддержки IT-отрасли целесообразно начать разрабатывать в 2022 году, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Эффект от первых двух составил 49 млрд рублей.

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