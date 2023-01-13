Intel представила первый в мире 24-ядерный процессор, способный развивать частоту до 6 ГГц

Intel представила 24-ядерный процессор, способный развивать частоту до 6 ГГц. Это первый в мире процессор с опцией автоматического разгона до такой высокой частоты. Новинка поступит в продажу по рекомендованной цене $699, или 47 тысяч рублей.
Американская корпорация Intel представила новый флагманский продукт – процессор 13-ого поколения Core i9-13900KS. Он оснащен 8 реальными ядрами Raptor Cove и 16 малыми ядрами Gracemont.
Чип работает в 24-х потоках и способен развивать тактовую частоту до 6 ГГц. Это первый в мире десктопный процессор, который может разгоняться до таких показателей.
Процессор оснащен графическим ядром Intel HD Graphics 770. Энергопотребление чипа составляет 150 Вт, в турбо-режиме – 253 Вт.
Core i9-13900KS отличает от предыдущей модели i9-13900K разница в низкой и высокой рабочих частотах. В новой флагманской модели они выросли на 200 МГц – до 3,2 ГГц низкая и до 6 ГГц высокая.
В марте 2022 года Intel прекратила прямые поставки своей продукции в Россию в связи с санкциями США.
Фото на обложке: Ireshetnikov54 /
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