Ритейлеры из Ирана, Китая и Турции намерены выйти на российский рынок

Ассоциация компаний розничной торговли сообщила о скором появлении новых ритейлеров на российском рынке. Компании из Ирана, Китая и Турции заинтересовались развитием своего бизнеса в России.
Они могут занять освободившиеся ниши в сфере одежды, обуви и товаров для дома в сегменте масс-маркета, сообщил Новости глава ассоциации Игорь Караваев, передает агентство «Прайм».
Он также отметил, что мультиформатные игроки, такие как индийский холдинг Reliance, в который входят как универмаги с разнообразными товарами, так и непродовольственная розница, имеют хорошие перспективы на российском рынке.
На полках российских магазинов также скоро появятся вина из Индии, Китая и Турции. Продавцы страхуют риски на случай проблем с поставками из европейских стран. До этого в России не было вин из этих регионов.
Фото на обложке: Unsplash
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