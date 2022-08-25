Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Ритейлеры из Ирана, Китая и Турции намерены выйти на российский рынок

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Ассоциация компаний розничной торговли сообщила о скором появлении новых ритейлеров на российском рынке. Компании из Ирана, Китая и Турции заинтересовались развитием своего бизнеса в России.

Ритейлеры из Ирана, Китая и Турции намерены выйти на российский рынок

Они могут занять освободившиеся ниши в сфере одежды, обуви и товаров для дома в сегменте масс-маркета, сообщил Новости глава ассоциации Игорь Караваев, передает агентство «Прайм».

Он также отметил, что мультиформатные игроки, такие как индийский холдинг Reliance, в который входят как универмаги с разнообразными товарами, так и непродовольственная розница, имеют хорошие перспективы на российском рынке.

На полках российских магазинов также скоро появятся вина из Индии, Китая и Турции. Продавцы страхуют риски на случай проблем с поставками из европейских стран. До этого в России не было вин из этих регионов.

Фото на обложке: Unsplash

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 «Выбирайте формулировки»: как вести переговоры с иранцами
  2. 2 Иранцы придумали гениальный способ обхода блокировки интернета
  3. 3 Налоги в Турции в 2022 году: сколько платят физические лица, инвесторы и предприниматели
  4. 4 ВНЖ и покупка недвижимости в Турции — что нужно знать?
  5. 5 Релокация в Анталью: к чему быть готовым при переезде в Турцию
Карта растительных продуктов России
Все российские производители растительных альтернатив продуктам животного происхождения
Узнать больше

ВОЗМОЖНОСТИ

31 августа 2022

HSE Fest 2022

31 августа 2022

Питч-сессия в рамках WorldFood Moscow 2022

31 августа 2022

«Московский акселератор»

Все ВОЗМОЖНОСТИ