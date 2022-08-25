Ритейлеры из Ирана, Китая и Турции намерены выйти на российский рынок

Ассоциация компаний розничной торговли сообщила о скором появлении новых ритейлеров на российском рынке. Компании из Ирана, Китая и Турции заинтересовались развитием своего бизнеса в России.

Они могут занять освободившиеся ниши в сфере одежды, обуви и товаров для дома в сегменте масс-маркета, сообщил Новости глава ассоциации Игорь Караваев, передает агентство «Прайм».

Он также отметил, что мультиформатные игроки, такие как индийский холдинг Reliance, в который входят как универмаги с разнообразными товарами, так и непродовольственная розница, имеют хорошие перспективы на российском рынке.

На полках российских магазинов также скоро появятся вина из Индии, Китая и Турции. Продавцы страхуют риски на случай проблем с поставками из европейских стран. До этого в России не было вин из этих регионов.

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