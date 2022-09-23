Места ушедших брендов в ТЦ займут универмаги нового формата

За два года на месте некоторых ушедших брендов откроются универмаги нового формата. В них будут продаваться разные марки. «Телеграф» планирует открыть восемь универмагов, Slava — 20.
«Телеграф» откроется в Москве в «Outlet Новая Рига» на месте магазина Nike, а в ТЦ «София» — на месте H&M. Универмаги сети Slava откроются в ТК «Амбар» в Самаре на месте Bershka, пишут «Известия».
Основатель «Телеграфа» Николай Константинов сообщил, что в неделю они получают до четырех заявок в неделю. Интерес к такому формату в компании наблюдают в Москве, Краснодаре, Сочи, Екатеринбурге, Воронеже и других российских городах.
Спрос на открытие универмагов связан с увеличивающимся объемом свободных площадей в ТЦ, которые покинули зарубежные бренды. Мультибрендовые универмаги подходят под большие площади.
В Knight Frank прогнозировали, что российские торговые центры могут потерять 30–70% выручки в случае окончательного ухода большинства зарубежных брендов. Заменить их будет нечем, положение не спасут даже марки из дружественных стран и местные бренды.
В Москве по итогам первого квартала 2022 года арендные ставки в торговых центрах снизились на 5%. К концу года владельцы площадей могут потерять до 35% арендаторов и 30% годового дохода.
В мае владельцам торговых центров в России разрешили досрочно расторгать контракты с арендаторами из списка так называемых «недружественных» стран. Российские бизнесмены несут крупные убытки из-за особых условий договора.
Фото на обложке: Unsplash
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