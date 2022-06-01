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Минэк предложил создать особый налоговый режим для не подпадающего под льготы для IT бизнеса

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Минэкономразвития предложило создать льготный налоговый режим для отдельных инновационных компаний. Это разработчики и производители высокотехнологичных товаров, которые не попали в реестр IT-организаций и не выпускают электронную продукцию — для этих двух отраслей уже действуют специальные условия.

Минэк предложил создать особый налоговый режим для не подпадающего под льготы для IT бизнеса

Инициатива должна поддержать зрелые высокотехнологичные компании с выручкой от 1 млрд до 15 млрд рублей, которые в текущей макроэкономической ситуации находятся в трудном положении, говорится в в законопроекте ведомства, на который ссылаются «Ведомости».

Такие компании предлагают освободить от налога на прибыль и на имущество и понизить ставки страховых взносов с 15 до 7,6%. Срок действия льгот — 10 лет для компаний без госучастия, которые производят электрооборудование, транспортные средства, летательные аппараты, медоборудование, химические вещества и продукты, лекарственные средства.

Претендовать на льготы могут предприятия, у которых не менее 70% доходов в общей выручке приходится на разработанные и произведенные товары.

Еще одно условие — объем дивидендных выплат (в течение трех последних лет не должен превышать 15% от налоговой базы по налогу на прибыль).

Аккредитовывать компании будет Минэкономразвития, для это сформируют специальный реестр, в который попадет не более 850 компаний.

Фото на обложке: Unsplash

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