Минэк предложил создать особый налоговый режим для не подпадающего под льготы для IT бизнеса

Минэкономразвития предложило создать льготный налоговый режим для отдельных инновационных компаний. Это разработчики и производители высокотехнологичных товаров, которые не попали в реестр IT-организаций и не выпускают электронную продукцию — для этих двух отраслей уже действуют специальные условия.

Инициатива должна поддержать зрелые высокотехнологичные компании с выручкой от 1 млрд до 15 млрд рублей, которые в текущей макроэкономической ситуации находятся в трудном положении, говорится в в законопроекте ведомства, на который ссылаются «Ведомости».

Такие компании предлагают освободить от налога на прибыль и на имущество и понизить ставки страховых взносов с 15 до 7,6%. Срок действия льгот — 10 лет для компаний без госучастия, которые производят электрооборудование, транспортные средства, летательные аппараты, медоборудование, химические вещества и продукты, лекарственные средства.

Претендовать на льготы могут предприятия, у которых не менее 70% доходов в общей выручке приходится на разработанные и произведенные товары.

Еще одно условие — объем дивидендных выплат (в течение трех последних лет не должен превышать 15% от налоговой базы по налогу на прибыль).

Аккредитовывать компании будет Минэкономразвития, для это сформируют специальный реестр, в который попадет не более 850 компаний.

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