«Лента» взяла на работу финдиректора «Детского мира»

В «Ленте» – новый топ-менеджер. Ритейлер взял на работу уже бывшего финансового директора «Детского мира» Андрея Спивака. В «Ленте» он будет занимать аналогичную должность и отвечать за M&A, инвестиции, распределение капитала.
Об изменениях в руководящем составе рассказали в пресс-службе «Ленты».
Новым финансовым директором компании стал Андрей Спивак. В «Ленту» он пришел с аналогичной должности в «Детском мире», а то прихода туда работал в «Магните», X5 Group, Wrigley.
Андрей Спивак, фото: пресс-служба «Ленты»
Спивак будет подчиняться генеральному директору «Ленты» Владимиру Сорокину. Последний отметил, что знания и опыт Спивака в розничном бизнесе обеспечат стабильную работу финансовой службы «Ленты».
В начале февраля из «Ленты» ушли сразу два топ-менеджера за неделю. Из компании уволился Дэнни Перекальски – гендиректор «Утконоса», которого купила «Лента» – а следом за ним – директор по инновациям и ИТ Сергей Коротков.
Фото на обложке: пресс-служба "Ленты"
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