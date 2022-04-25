«Лента» взяла на работу финдиректора «Детского мира»

В «Ленте» – новый топ-менеджер. Ритейлер взял на работу уже бывшего финансового директора «Детского мира» Андрея Спивака. В «Ленте» он будет занимать аналогичную должность и отвечать за M&A, инвестиции, распределение капитала.

Об изменениях в руководящем составе рассказали в пресс-службе «Ленты».

Новым финансовым директором компании стал Андрей Спивак. В «Ленту» он пришел с аналогичной должности в «Детском мире», а то прихода туда работал в «Магните», X5 Group, Wrigley.

Андрей Спивак, фото: пресс-служба «Ленты»

Спивак будет подчиняться генеральному директору «Ленты» Владимиру Сорокину. Последний отметил, что знания и опыт Спивака в розничном бизнесе обеспечат стабильную работу финансовой службы «Ленты».

В начале февраля из «Ленты» ушли сразу два топ-менеджера за неделю. Из компании уволился Дэнни Перекальски – гендиректор «Утконоса», которого купила «Лента» – а следом за ним – директор по инновациям и ИТ Сергей Коротков.

Фото на обложке: пресс-служба "Ленты"