Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

«Ленту» покинул второй топ-менеджер за неделю

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Управленческую команду ритейлера «Лента» покинул второй топ-менеджер за неделю. Из компании ушел директор по инновациям и ИТ Сергей Коротков. Ранее решение об уходе принял Дэнни Перекальски – гендиректор «Утконоса», которого купила «Лента».

«Ленту» покинул второй топ-менеджер за неделю

Об уходе Сергея Короткова из «Ленты» сообщили в пресс-службе ритейлера.

Коротков занимал в компании должность директора по инновациям и ИТ. Эту позицию с 10 февраля занял Сергей Сергеев. Он будет отвечать за реализацию ИТ-стратегии «Ленты» и цифровую трансформацию компании.

Сергей Сергеев
Фото: пресс-служба «Ленты»

Ранее Сергеев работал в «Просвещении» и возглавлял направление разработки цифровых продуктов и информационных технологий, а до прихода в «Просвещение» занимал различные должности в «М.Видео-Эльдорадо».

1 февраля «Лента» закрыла сделку по покупке онлайн-ритейлера «Утконос» за 20 млрд рублей. Сообщалось, что гендиректор «Утконоса» Дэнни Перекальски возглавит объединенное онлайн-нарпавление компании. Но 4 февраля «Лента» объявила, что Перекальски покидает компанию. Главой направления назначили бывшего директора по онлайн-бизнесу «Ленты» Дмитрия Скибу.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Фото на обложке: ANGHI / Shutterstock

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Х5 через акселератор PNP начала поиск проектов по упаковке и отходам
  2. 2 Пользователи «AliExpress Россия» смогут зарабатывать на обзорах товаров
  3. 3 Бум спроса на инновации в торговле, объем российских инвестиций в RetailTech вырос вдвое — исследование
  4. 4 Обогнать маркетплейсы. Может ли интернет-магазин конкурировать с крупными площадками?
  5. 5 Эти пять технологий навсегда изменят ваш магазин: IT-инструменты для ритейла
Tapper — революция в ресторанной сфере:
мгновенная оплата счета и чаевых по QR-коду
Подробнее

ВОЗМОЖНОСТИ

11 февраля 2022

Премия Data Award 2022

13 февраля 2022

Международная олимпиада по анализу данных IDAO

13 февраля 2022

Life Science Pitch Day

Все ВОЗМОЖНОСТИ

Популярное

Истории

Как сделать собственный NFT-токен и заработать на нем

Новости

Флагманские смартфоны Samsung Galaxy S22 из рыболовного мусора представят 9 февраля

Колонки

Как правильно благодарить клиентов за положительные отзывы в сети

Колонки

«Всегда спрашиваю кандидата об отношениях с семьей». Как проводят собеседования фаундеры стартапов и топы компаний?

Колонки

Процедура банкротства физического лица в 2022 году: пошаговая инструкция