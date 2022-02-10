«Ленту» покинул второй топ-менеджер за неделю

Управленческую команду ритейлера «Лента» покинул второй топ-менеджер за неделю. Из компании ушел директор по инновациям и ИТ Сергей Коротков. Ранее решение об уходе принял Дэнни Перекальски – гендиректор «Утконоса», которого купила «Лента».
Об уходе Сергея Короткова из «Ленты» сообщили в пресс-службе ритейлера.
Коротков занимал в компании должность директора по инновациям и ИТ. Эту позицию с 10 февраля занял Сергей Сергеев. Он будет отвечать за реализацию ИТ-стратегии «Ленты» и цифровую трансформацию компании.
Ранее Сергеев работал в «Просвещении» и возглавлял направление разработки цифровых продуктов и информационных технологий, а до прихода в «Просвещение» занимал различные должности в «М.Видео-Эльдорадо».
1 февраля «Лента» закрыла сделку по покупке онлайн-ритейлера «Утконос» за 20 млрд рублей. Сообщалось, что гендиректор «Утконоса» Дэнни Перекальски возглавит объединенное онлайн-нарпавление компании. Но 4 февраля «Лента» объявила, что Перекальски покидает компанию. Главой направления назначили бывшего директора по онлайн-бизнесу «Ленты» Дмитрия Скибу.
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Фото на обложке: ANGHI /
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