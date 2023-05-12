Илон Маск представил нового гендиректора Twitter Линду Яккарино

Илон Маск представил нового генерального директора Twitter. Она была руководителем рекламного направления в NBCUniversal. Сам Маск покинет пост CEO Twitter и станет техническим директором компании.
Илон Маск назначил нового генерального директора социальной сети Twitter. Об этом он сообщил в своем аккаунте.
«Линда сосредоточится в первую очередь на бизнес-операциях», – написал Илон Маск. Сам Маск сфокусируется на дизайне продукта и новых технологиях, добавил он.
Линда Яккарино занимала пост руководителя рекламного направления в американской медиа-компании NBCUniversal, в которой проработала более десяти лет. Под ее руководством был запущен стриминговый сервис Peacock с поддержкой рекламы.
Накануне Маск заявил, что уже нашел себе преемника на посту гендиректора Twitter. Он покинет посту CEO Twitter и займет кресло исполнительного председателя и технического директора компании.
Ранее The Wall Street Journal сообщала со ссылкой на источники, что именно Линда Яккарино займет пост гендиректора Twitter.
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