В России заработал новый pre-IPO венчурный фонд с фокусом на post-covid проекты

В России заработал новый pre-IPO венчурный фонд SV Capital Partners с фокусом на post-covid проекты «кремниевой долины». Он будет ориентироваться на вторичный рынок и планирует инвестировать в 20-30 проектов в течение 5 лет.

Войти в фонд можно с чеком от $20 тысяч в сделку. Инвестор будет сам решать, в какие компании и когда вкладывать деньги, уточнили в SV Capital Partners.

Технологический фокус фонда: AI и машинное обучение, роботизация, FinTech, EdTech, сервисы повышения производительности и эффективности распределенных команд, страхование, Health Tech, оцифровка B2B.

«В отличие от другие фондов на рынке PRE IPO, мы намерены работать с меньшими чеками от инвесторов и дать доступ более широкому кругу партнеров, не только институциональным, но и частным квалифицированным инвесторам, готовым участвовать в наших синдицированных сделках», – отметил генеральный менеджер фонда SV Capital Partners Евгений Кузнецов.

В портфеле есть ряд успешных инвестиций и экзитов, например, Palantir, говорят в SV Capital Partners. В числе соинвесторов в портфельные компании – фонды Sequoia Capital, Softbank, DST Global, Andreessen Horowitz, Tiger Global, Accel Partners, отметили в фонде.

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