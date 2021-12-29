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Эксперты выявили предновогоднюю мошенническую схему с розыгрышем денег

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Денис Савосин
Денис Савосин

Редактор новостного отдела

Денис Савосин

«Лаборатория Касперского» зафиксировала скам-схему с фейковым новогодним розыгрышем денежных призов от крупных российских ритейлеров, сообщила пресс-служба компании. Для того, чтобы получить щедрое вознаграждение, пользователь должен пройти небольшой опрос – якобы для повышения качества обслуживания в магазинах.

Эксперты выявили предновогоднюю мошенническую схему с розыгрышем денег

В одних рассылках мошенники утверждают, что выиграть можно до 500 тыс., в других — до 1 млн рублей. Чтобы принять участие в лотерее, злоумышленники предлагают пользователям ответить на простые вопросы, а также разослать сообщение об акции нескольким контактам.

Такое условие мошенники, вероятно, используют для дальнейшего распространения скама и сбора номеров телефонов, полагают эксперты. На заключительном этапе они просят заплатить один рубль за доступ к базе данных розыгрыша.

«Это достаточно распространённый приём: пользователю совсем не жалко такой символической суммы, а злоумышленники получают ценную банковскую информацию, позволяющую им украсть намного больше», — поясняют специалисты.

Эксперты предупреждают, что сейчас злоумышленники активно эксплуатируют тему предстоящих новогодних праздников. Рассчитывая на невнимательность пользователей, они зачастую маскируются под известные бренды и обещают пользователям крупные денежные призы за простые действия. Мошенники могут просить ввести информацию о банковской карте или оплатить комиссию якобы за получение выигрыша. 

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Фото на обложке: fizkes / Shutterstock

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