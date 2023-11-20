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Цены на смартфоны перед Новым годом вырастут на 15-20%

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

В декабре 2023 года средняя цена смартфона составит примерно 26 тыс. -27 тыс. рублей. Это на 15-20% выше по сравнению с прошлым декабрем. Основная причина повышения — рост курсов валют. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на прогноз Wildberries и операторов Tele2 и «Билайн».

Цены на смартфоны перед Новым годом вырастут на 15-20%

Рост цен мог быть гораздо существеннее, но ценовую политику брендов — производителей смартфонов и ритейлеров будут сдерживать новогодние распродажи: на фоне конкуренции продавцы предпочтут снизить маржинальность с каждого отдельно проданного смартфона, отметили эксперты.

  • Доля китайских смартфонов на российском рынке к апрелю 2023 года достигла 70%. Продукция китайского производства пользуется популярностью на фоне сокращения поставок корейских Samsung и американских Apple, теперь лидерами рынка являются китайские Xiaomi и Realme.

Фото на обложке: Unsplash

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