В декабре 2023 года средняя цена смартфона составит примерно 26 тыс. -27 тыс. рублей. Это на 15-20% выше по сравнению с прошлым декабрем. Основная причина повышения — рост курсов валют. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на прогноз Wildberries и операторов Tele2 и «Билайн».

Цены на смартфоны перед Новым годом вырастут на 15-20%