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Аналитики подсчитали стоимость новогоднего стола россиян в 2023 году

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Средняя стоимость новогоднего стола россиян, состоящего из салатов «Оливье» и «Селедка под шубой», курицы, утки, мандаринов, шампанского и красной икры, составит 3329 рублей. Об этом говорится в исследовании IT-компании «Атол» (занимается автоматизацией сфер ритейла, e-commerce и других), с которым ознакомился RB.RU.

Аналитики подсчитали стоимость новогоднего стола россиян в 2023 году

Текущая стоимость новогоднего стола превышает прошлогоднюю на 14%.

«Оливье» в среднем обойдется россиянам в 942 рубля, что на 10% дороже, чем в 2022 году. Медианная цена на ингредиенты для «Селедки под шубой» составляет 774 рубля — на 11% больше, чем годом ранее.

За 1 кг куриного или утиного мяса россияне отдадут 202 рубля и 463 рубля соответственно. Мандарины в этой весовой категории будут стоить 211 рублей, что на 17% превышает цену ноября-декабря 2022 года.

Банка красной икры обойдется в среднем в 736 рублей. На шампанское придется потратить в среднем 302 рубля.

Исследование проводилось на обезличенных данных продаж «Атол Sigma» за ноябрь-декабрь 2022-2023 годов.

Фото на обложке: beaulaz / Shutterstock

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