Входящая в холдинг USM Усманова Nexign купит IT-разработчика у «Форпост»

Поставщик систем поддержки бизнеса и решений интернета вещей для операторов связи Nexign (входит в «ИКС Холдинг», который в 15 сентября стал частью USM Алишера Усманова) купит 99% в уставном капитале компании «Шторм Технологии» у группы «Форпост». Об этом сообщается в пресс-релизе Nexign.

Nexign планирует усилить свое продуктовое портфолио за счет решений «Шторм Технологий» по управлению цифровым клиентским опытом и, таким образом, позволить операторам связи «эффективнее выстраивать отношения с абонентами».

В свою очередь «Шторм Технологии» получит доступ к глобальному рынку и новым клиентам из телекоммуникационной индустрии.

По условиям сделки, «Штом Технологии» сохранит самостоятельность бренда, получит доступ к технологической платформе Nexign и сможет продвигать свои решения на мировом рынке. Финансовые условия сделки не называются.

«Шторм Технологии» более 10 лет занимается разработкой и внедрением автоматизированных систем по управлению цифровым клиентским опытом. Продукты компании обеспечивают омниканальные коммуникации, которые, как сообщается, позволяют улучшить качество обслуживания и снизить затраты, связанные с поддержкой пользователей.

Nexign, наряду с субхолдингами YADRO, «Цитадель», «Криптонит» и «Форпост», входит в IT-группу «ИКС Холдинг». В сентябре «ИКС Холдинг» вошел в состав «ЮэСэМ Телеком» (подразделение USM Алишера Усманова, которое владеет оператором «Мегафон»).

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