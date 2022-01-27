Разработчик мобильных игр Nexters анонсировал первые три сделки после IPO на $100 млн

Игровая компания Nexters Inc. выделит $100 млн на покупку студий Cubic Games, RJ Games и Royal Ark — это первые сделки Nexters в качестве публичной компании. Так разработчик рассчитывает укрепить позиции в мидкорном секторе, говорится в его сообщении.

Мидкорн представлен жанрами Battler, RPG и Strategy. Игрокам нужно продолжительное время, чтобы освоить все механики, по мере вовлечения в игровой процесс они проводят в играх все больше времени. Игры характеризуются высокой конкуренцией между игроками.

За счет инвестиций Nexters планирует усилить рост студий на международных рынках. Предполагается, что все транзакции пройдут за наличные средства и за счет выпуска новых акций.

Сделки позволят Nexters ускорить реализацию своей продуктовой стратегии и заложить основу для дальнейшей консолидации игрового рынка. Компания рассчитывает увеличить базу пользователей и усилить свое влияние в мидкорном сегменте, на который, по данным AppAnnie за третий квартал 2021 года, приходится почти 50% времени и 60% денег, потраченных пользователями мобильных игр.

Над чем работают профинансированные Nexters студии:

Cubic Games — издатель игры Pixel Gun 3D. Это третий в мире по ежемесячной аудитории мобильный шутер от первого лица. Рынок мобильных шутеров лидирует по времени, проведенному пользователями в играх, его объем в 2021 году оценивался в более чем $3 млрд.

— издатель игры Pixel Gun 3D. Это третий в мире по ежемесячной аудитории мобильный шутер от первого лица. Рынок мобильных шутеров лидирует по времени, проведенному пользователями в играх, его объем в 2021 году оценивался в более чем $3 млрд. RJ Games — издатель Puzzle Breakers. Ожидается, что эта игра даст Nexters возможность войти в сегмент пазл-RPG.

— издатель Puzzle Breakers. Ожидается, что эта игра даст Nexters возможность войти в сегмент пазл-RPG. Royal Ark — проекты Dawn of Zombies и Shelter Wars. Позволят Nexters диверсифицировать свой игровой портфель и выйти на растущий рынок игр в зомби-сеттинге.

В компании прогнозируют, что за счет синергии и экспертизы Nexters студии увеличат свои денежные поступления более чем в три раза, что принесет группе дополнительные $130 млн уже в 2024 году.

«Мы рады объявить о наших первых M&A-сделках в качестве публичной компании. Эти соглашения открывают нам путь по консолидации игровой индустрии в русскоязычном регионе, — заявил CEO и сооснователь Nexters Андрей Фадеев. — Мы считаем, что суммарно эти сделки являются одним из крупнейших игровых M&A в регионе и верим, что они создадут крепкий фундамент для дальнейшей консолидации».

Детали сделок:

Cubic Games принадлежит Gracevale Ltd. Nexters купит 100% акций Gracevale Ltd. за общую сумму в $70 млн без учета наличных средств и долговых обязательств. Поглощение будет профинансировано как наличными средствами, так и за счет выпуска новых акций

RJ Games принадлежит MX Capital Limited. Nexters приобретет 48,8% акций MX Capital Limited у Everix Investments Limited. Объем первоначальной выплаты составит $15 млн. Следующие платежи в объеме до $35 млн могут увеличить совокупную сумму сделки при достижении MX Capital Limite определенных KPI.

Royal Ark — бренд, под которым компания Castcrown Limited издает игры Dawn of Zombies и Shelter War. Nexters получит около 49,5% акций Castcrown Limited за $4,95 млн без учета наличных средств и долговых обязательств. Сделка будет профинансирована наличными.

Российские предприниматели Андрей Фадеев и Борис Герцовский основали Nexters в 2010 году. Самыми популярными играми студии стали Throne Rush и Hero Wars. В 2021 году компания провела IPO на бирже Nasdaq. Оценка компании в ходе размещения составила $1,9 млрд, а сама сделка принесла акционерам около $132 млн.

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