Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Разработчик игр Nexters завершил слияние с компанией-«пустышкой» экс-главы «Мегафона»

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Российский разработчик мобильных игр Nexters завершил слияние с Kismet Acquisition One — SPAC-компанией российского бизнесмена, бывшего главы «Мегафона» Ивана Таврина. Об этом говорится в сообщении Nexters.

Разработчик игр Nexters завершил слияние с компанией-«пустышкой» экс-главы «Мегафона»

Kismet, как и другие SPAC-компании, — это «пустышка», созданная специально для слияния с частной компанией, которая хочет выйти на биржу в обход бюрократических процедур IPO. Чтобы завершить слияние, Nexters в июле привлекла $50 млн от компании VPE Capital и фонда из ОАЭ Mubadala. 

Сделка была одобрена на внеочередном собрании акционеров Kismet 18 августа. В пятницу акции и варранты объединенной компании начнут торговаться на бирже Nasdaq под тикерами GDEV и GDEVW соответственно. Отмечается, что сделка принесет Nexters и ее акционерам $132 млн.

Nexters ожидает, что полученные деньги ускорят рост компании и будут использованы, среди прочего, для финансирования новых разработок и запуска игр в новых регионах. Компания также полагает, что листинг позволит ей стать «ведущим консолидатором игрового пространства в русскоязычных странах, Восточной Европе и за ее пределами».

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Фото: Unsplash

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Почему крупнейшие компании мира инвестируют миллионы в аудиобрендинг
  2. 2 Еврокомиссия намерена проверить поглощение производителя чипов Arm компанией Nvidia
  3. 3 Tesla Cybertruck появилась в России: мини-копию сделал Hot Wheels
  4. 4 Гибкий менеджмент особенно популярен в Долине. Зачем его внедрять российским стартапам?
  5. 5 Тим Кук получил от Apple акции на $750 млн в честь десятилетия на посту главы компании
AgroCode Hub
Последние новости, актуальные события и нетворкинг в AgroTech-комьюнити — AgroCode Hub
Присоединяйся!

ВОЗМОЖНОСТИ

27 августа 2021

Запуск проекта со «Свезой»

27 августа 2021

Google Growth Lab

28 августа 2021

X5 DevMasters

Все ВОЗМОЖНОСТИ

СВОЁ ДЕЛО ЗА 10 ПИСЕМ
Рассказываем, как не прогореть на старте первого бизнеса. За 2,5 месяца ты прочитаешь советы от опытных предпринимателей, вдохновляющие истории единомышленников и, главное, поймешь, с чего начать свое дело.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма
ВСЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ БИЗНЕСА
Самые интересные хакатоны, конкурсы, акселераторы и другие возможности для предпринимателей в одном месте.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма