Разработчик игр Nexters завершил слияние с компанией-«пустышкой» экс-главы «Мегафона»

Российский разработчик мобильных игр Nexters завершил слияние с Kismet Acquisition One — SPAC-компанией российского бизнесмена, бывшего главы «Мегафона» Ивана Таврина. Об этом говорится в сообщении Nexters.

Kismet, как и другие SPAC-компании, — это «пустышка», созданная специально для слияния с частной компанией, которая хочет выйти на биржу в обход бюрократических процедур IPO. Чтобы завершить слияние, Nexters в июле привлекла $50 млн от компании VPE Capital и фонда из ОАЭ Mubadala.

Сделка была одобрена на внеочередном собрании акционеров Kismet 18 августа. В пятницу акции и варранты объединенной компании начнут торговаться на бирже Nasdaq под тикерами GDEV и GDEVW соответственно. Отмечается, что сделка принесет Nexters и ее акционерам $132 млн.

Nexters ожидает, что полученные деньги ускорят рост компании и будут использованы, среди прочего, для финансирования новых разработок и запуска игр в новых регионах. Компания также полагает, что листинг позволит ей стать «ведущим консолидатором игрового пространства в русскоязычных странах, Восточной Европе и за ее пределами».

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Фото: Unsplash