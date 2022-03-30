Nexters впервые отчиталась в качестве публичной компании

Разработчик мобильных игр Nexters впервые отчитался в качестве публичной компании. IPO Nexters состоялось в 2021 году – по его итогам выручка компании выросла на 66% год к году и достигла рекордных $434 млн.

Годовым финансовым отчетом Nexters с RB поделился представитель компании.

Скорректированная чистая прибыль по итогам 2021 года выросла в три раза, до $5 млн против $1,5 млн годом ранее. Размер свободных денежных средств стал больше на 69% и составил $143 млн. Выручка разработчика достигла $434 млн, показав рост на 66% год к году. 78% денежных поступлений Nexters приходится на США, Европу и Азию.

Nexters вышел на биржу путем слияние со SPAC-компанией в августе 2021 года с оценкой в $1,39 млрд. О первых сделках Nexters после IPO RB рассказывали подробно.

С момента выхода на Nasdaq акции компании упали в цене на 36,7% – до $6,38 за штуку. С 28 февраля торги акциями Nexters, как и других компаний с операционной деятельностью в России, приостановлены.

«Тем не менее, в связи с текущим географическим распределением денежных поступлений Nexters менеджмент компании считает, что последние геополитические события окажут незначительное отрицательное воздействие на ее будущие финансовые показатели», – отметили в Nexters.

В компании добавили, что спрогнозировать степень негативного воздействия этих факторов на бизнес невозможно, потому что ситуация постоянно меняется.

Основные акционеры Nexters являются резидентами стран Евросоюза и Великобритании, но они не владеют в компании долей выше 50%, уточнили в Nexters. Основателям – Андрею Фадееву и Борису Герцовскому – принадлежат доли в 20,2%, Everix Investments Limited братьев Бухманов – 37,8%.

Российские предприниматели Андрей Фадеев и Борис Герцовский основали Nexters в 2010 году. Самыми популярными играми студии стали Throne Rush и Hero Wars. По данным аналитиков, в 2019 году Nexters стала десятой по выручке среди мобильных разработчиков Европы, а в 2020 вошла в пятерку самых крупных независимых издателей мобильных игр.

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