Блокчейн-плаформа Polygon выпустит NFT «Союзмультфильма»

Блокчейн-платформа Polygon, «Союзмультфильм» и OD Business Technologies Group будут развивать NFT-проекты старейшей российской киностудии. Выпуск первого невзаимозаменяемого токена планируется на конец текущего года.

Соглашение об этом в ходе VII Восточного экономического форума подписали основатель Polygon Сандип Найлвал, председатель набсовета киностудии Юлиана Слащева и CEO, сооснователь ODBT Group Ольга Грищенко, пишет ТАСС.

В ходе сотрудничества совместное предприятие Polygon/Cere собирается вложить более $4 млн в разработку и поддержку развития NFT-проектов «Союзмультфильма».

«"Союзмультфильм" — компания с богатейшими, почти вековыми традициями, которая сегодня, в XXI веке, продолжает свое непрерывное развитие, стремительно осваивая новые формы и технологии. <…> Вместе с нашими партнерами мы откроем совершенно новую страницу в истории легендарной киностудии», — сообщили в «Союзмульфильме».

В рамках сотрудничества рассматривается создание нескольких видов токенов: объекты цифрового искусства, коллекционные токены, а также NFT, наделяющие их владельцев эксклюзивными привилегиями.

Невзаимозаменяемый токен (NFT) представляет собой цифровой сертификат на основе технологии блокчейн, он подтверждает право на владение виртуальным активом. NFT уникален, его нельзя подделать или заменить на другой.

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