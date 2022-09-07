Блокчейн-плаформа Polygon выпустит NFT «Союзмультфильма»

Блокчейн-платформа Polygon, «Союзмультфильм» и OD Business Technologies Group будут развивать NFT-проекты старейшей российской киностудии. Выпуск первого невзаимозаменяемого токена планируется на конец текущего года.
Соглашение об этом в ходе VII Восточного экономического форума подписали основатель Polygon Сандип Найлвал, председатель набсовета киностудии Юлиана Слащева и CEO, сооснователь ODBT Group Ольга Грищенко, пишет ТАСС.
В ходе сотрудничества совместное предприятие Polygon/Cere собирается вложить более $4 млн в разработку и поддержку развития NFT-проектов «Союзмультфильма».
«"Союзмультфильм" — компания с богатейшими, почти вековыми традициями, которая сегодня, в XXI веке, продолжает свое непрерывное развитие, стремительно осваивая новые формы и технологии. <…> Вместе с нашими партнерами мы откроем совершенно новую страницу в истории легендарной киностудии», — сообщили в «Союзмульфильме».
В рамках сотрудничества рассматривается создание нескольких видов токенов: объекты цифрового искусства, коллекционные токены, а также NFT, наделяющие их владельцев эксклюзивными привилегиями.
- Невзаимозаменяемый токен (NFT) представляет собой цифровой сертификат на основе технологии блокчейн, он подтверждает право на владение виртуальным активом. NFT уникален, его нельзя подделать или заменить на другой.
Фото на обложке: Nadya So /
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