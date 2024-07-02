Нидерландской X5 Retail Group не удалось восстановиться в правах на свою российскую «дочку». Арбитражный апелляционный отклонил жалобу головной компании-владельца «Пятерочек» и «Перекрестков». Ранее Минпромторг через суд приостановил корпоративные права X5 Retail Group N.V. по отношению к ее российской структуре.
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Арбитражный апелляционный суд Москвы отклонил апелляцию нидерландской X5 Retail Group N.V. на лишение ее корпоративных прав в отношении российского дочернего предприятия. Об этом говорится в картотеке суда на сайте электронного правосудия.
Ранее права нидерландской компании в отношении ее российской «дочки» были приостановлены, заявление Минпромторга об этом было удовлетворено судом в апреле 2024 года.
В России действует закон, согласно которому суд по заявлению компетентных министерств и ведомств может исключить из владения российской компанией участников из стран, которых российские власти считают недружественными. Это касается только экономически значимых организаций, к которым относится X5.
Фото на обложке: Starikov Pavel /
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