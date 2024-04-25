Top.Mail.Ru
Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Суд удовлетворил заявление Минпромторга о приостановлении прав X5 в ее российской структуре

Новости
Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Арбитражный суд Московской области удовлетворил в полном объеме заявление Минпромторга о приостановлении корпоративных прав нидерландской X5 Retail Group N.V. по отношению к ее российской структуре. Ранее в связи с заявлением ведомства Мосбиржа приостановила торги расписками X5 Group.  

Суд удовлетворил заявление Минпромторга о приостановлении прав X5 в ее российской структуре

Как следует из сообщения компании, Минпромторг удовлетворил в полном объеме заявление Министерства промышленности и торговли РФ о приостановлении осуществления корпоративных прав X5 в ее российской дочерней компании ООО «Корпоративный центр ИКС 5».

Ритейлер также сообщил, что принадлежащие X5 Retail Group N.V. акции «ИКС 5» передадут российской «дочке». Иностранные держатели расписок и бенефициары компании смогут получат акции дочерней структуры.

Заявление Минпромторга о приостановлении корпоративных прав стало возможным, поскольку X5 внесли в перечень экономически значимых организаций. Для участников этого списка упрощена процедура перехода в юрисдикцию РФ.

Также российские суды имеют право по заявлению Минфина, Минпромторга или Минэнерго в одностороннем порядке исключать из владения представителей «недружественных» стран.

Накануне Министерство финансов инициировало аналогичную процедуру в отношении «Альфа-Банка» и «АльфаСтрахования», обратившись в арбитражный суд с соответствующим заявлением.

Фото на обложке: Trismegist san / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Куда пойти, если вы хотите запустить бизнес в Латинской Америке
  2. 2 X5 Group запустила программу оплачиваемых стажировок для студентов и выпускников вузов
  3. 3 Корпорации научат: где получить «вышку» от «Яндекса», Group-IB и других компаний
  4. 4 Как прогнозируют спрос в X5 Retail Group?
  5. 5 Анастасия Григорьева (X5 Retail Group) и Александр Аникин (Kinian) – о клиентской аналитике на Big Data Conference
Карта растительных продуктов России
Все российские производители растительных альтернатив продуктам животного происхождения
Узнать больше

ВОЗМОЖНОСТИ

25 апреля 2024

True Tech Hack

26 апреля 2024

Прокачай свой бизнес вместе с наставником

29 апреля 2024

Neiry

30 апреля 2024

Поддержка малого и среднего бизнеса от Минэкономразвития и VK

30 апреля 2024

Sk Global Camp

Все ВОЗМОЖНОСТИ