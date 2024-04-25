Суд удовлетворил заявление Минпромторга о приостановлении прав X5 в ее российской структуре

Арбитражный суд Московской области удовлетворил в полном объеме заявление Минпромторга о приостановлении корпоративных прав нидерландской X5 Retail Group N.V. по отношению к ее российской структуре. Ранее в связи с заявлением ведомства Мосбиржа приостановила торги расписками X5 Group.
Как следует из сообщения компании, Минпромторг удовлетворил в полном объеме заявление Министерства промышленности и торговли РФ о приостановлении осуществления корпоративных прав X5 в ее российской дочерней компании ООО «Корпоративный центр ИКС 5».
Ритейлер также сообщил, что принадлежащие X5 Retail Group N.V. акции «ИКС 5» передадут российской «дочке». Иностранные держатели расписок и бенефициары компании смогут получат акции дочерней структуры.
Заявление Минпромторга о приостановлении корпоративных прав стало возможным, поскольку X5 внесли в перечень экономически значимых организаций. Для участников этого списка упрощена процедура перехода в юрисдикцию РФ.
Также российские суды имеют право по заявлению Минфина, Минпромторга или Минэнерго в одностороннем порядке исключать из владения представителей «недружественных» стран.
Накануне Министерство финансов инициировало аналогичную процедуру в отношении «Альфа-Банка» и «АльфаСтрахования», обратившись в арбитражный суд с соответствующим заявлением.
Фото на обложке: Trismegist san /
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