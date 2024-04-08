«Яндекс Маркет» запустит ночную доставку заказов в ПВЗ

«Яндекс Маркет» добавил опцию ночной доставки в личные кабинеты новых партнеров – владельцев пунктов выдачи заказов (ПВЗ). Предполагается, что курьеры будут привозить и забирать заказы без участия сотрудников пунктов выдачи. Об этом RB.RU сообщил один из владельцев ПВЗ в Москве.

Из описания следует, что такой способ доставки еще не работает и маркетплейс «собирает информацию». Чтобы ночная доставка стала возможной для конкретного ПВЗ, потребуется отдельный вход, доступ только к заказам «Маркета», согласие собственника и готовность передать ключи курьеру.

Скриншот RB.RU

В пресс-службе «Маркета» в ответ на запрос RB.RU сообщили, что «"Яндекс Маркет" готовится использовать ночную доставку заказов в некоторых ПВЗ во время высокого сезона распродаж в этом году».

«Курьеры смогут привозить и забирать заказы без участия сотрудников ПВЗ, если пункты подходят для такого процесса (брендированные ПВЗ маркетплейса с отдельным входом). Сейчас проходят подготовительные работы. Например, "Маркет" предлагает новым регистрирующимся партнерам указать, готовы ли они подключиться к ночной доставке, в своем личном кабинете», — сообщил представитель маркетплейса.

В компании уточнили, что при введении ночной доставки в ПВЗ для покупателей ничего не изменится — они смогут забирать свои заказы в часы работы пункта.

Ночную доставку уже развивают Wildberries и Ozon. Маркетплейсы используют ее, чтобы ускорить внутренние процессы и доставку товаров для покупателей. При этом пользователи могут забрать покупки в часы работы ПВЗ.

Представитель Ozon сообщил, что в компании уже почти год действует программа, в рамках которой курьеры могут в ночное время привозить и забирать заказы. Сейчас к ночной доставке подключены более 85% ПВЗ Ozon (остальные входят в список исключений — например, когда ПВЗ находится в ТЦ, БЦ или других зданиях, куда нет доступа в ночное время).

«Это позволяет развести потоки выдачи заказов клиентам и получения товаров от маркетплейса. Так, сотрудники могут разбирать товары утром, а не в течение дня, освобождая больше времени на обслуживание клиентов, особенно в часы пик», — пояснил представитель компании.

В Wildberries также выстроили внутренние бизнес-процессы так, чтобы клиенты как можно быстрее получали свои заказы.

«Наши логистические объекты, а также транспортная инфраструктура работают бесперебойно и в любое время, а автоматизированная система выбирает самые незагруженные маршруты, чтобы не мешать городскому трафику в час пик и не терять на пробки время доставки», — сообщил RB.RU представитель компании.

Представитель маркетплейса добавил, что все товары, которые Wildberries доставляет в ПВЗ, упаковываются в мягкую картонную тару — это позволяет снизить уровень шума при транспортировке и разгрузке.

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