Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости
эксклюзив

«Яндекс Маркет» запустит ночную доставку заказов в ПВЗ

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Глава отдела новостей RB.RU

Анастасия Марьина

«Яндекс Маркет» добавил опцию ночной доставки в личные кабинеты новых партнеров – владельцев пунктов выдачи заказов (ПВЗ). Предполагается, что курьеры будут привозить и забирать заказы без участия сотрудников пунктов выдачи. Об этом RB.RU сообщил один из владельцев ПВЗ в Москве.

«Яндекс Маркет» запустит ночную доставку заказов в ПВЗ

Из описания следует, что такой способ доставки еще не работает и маркетплейс «собирает информацию». Чтобы ночная доставка стала возможной для конкретного ПВЗ, потребуется отдельный вход, доступ только к заказам «Маркета», согласие собственника и готовность передать ключи курьеру.

Ночная доставка Яндекс Маркет

Скриншот RB.RU

В пресс-службе «Маркета» в ответ на запрос RB.RU сообщили, что «"Яндекс Маркет" готовится использовать ночную доставку заказов в некоторых ПВЗ во время высокого сезона распродаж в этом году».

«Курьеры смогут привозить и забирать заказы без участия сотрудников ПВЗ, если пункты подходят для такого процесса (брендированные ПВЗ маркетплейса с отдельным входом). Сейчас проходят подготовительные работы. Например, "Маркет" предлагает новым регистрирующимся партнерам указать, готовы ли они подключиться к ночной доставке, в своем личном кабинете», — сообщил представитель маркетплейса.

В компании уточнили, что при введении ночной доставки в ПВЗ для покупателей ничего не изменится — они смогут забирать свои заказы в часы работы пункта.

Ночную доставку уже развивают Wildberries и Ozon. Маркетплейсы используют ее, чтобы ускорить внутренние процессы и доставку товаров для покупателей. При этом пользователи могут забрать покупки в часы работы ПВЗ.

RB.RU рекомендует лучших поставщиков цифровых решений для вашего бизнеса — по ссылке
  • Представитель Ozon сообщил, что в компании уже почти год действует программа, в рамках которой курьеры могут в ночное время привозить и забирать заказы. Сейчас к ночной доставке подключены более 85% ПВЗ Ozon (остальные входят в список исключений — например, когда ПВЗ находится в ТЦ, БЦ или других зданиях, куда нет доступа в ночное время).

«Это позволяет развести потоки выдачи заказов клиентам и получения товаров от маркетплейса. Так, сотрудники могут разбирать товары утром, а не в течение дня, освобождая больше времени на обслуживание клиентов, особенно в часы пик», — пояснил представитель компании.

  • В Wildberries также выстроили внутренние бизнес-процессы так, чтобы клиенты как можно быстрее получали свои заказы.

«Наши логистические объекты, а также транспортная инфраструктура работают бесперебойно и в любое время, а автоматизированная система выбирает самые незагруженные маршруты, чтобы не мешать городскому трафику в час пик и не терять на пробки время доставки», — сообщил RB.RU представитель компании.

Представитель маркетплейса добавил, что все товары, которые Wildberries доставляет в ПВЗ, упаковываются в мягкую картонную тару — это позволяет снизить уровень шума при транспортировке и разгрузке.

Фото на обложке: Evgenii Panov / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Карточки товаров на Ozon, «Яндекс Маркет», Wildberries: способы загрузки, редактуры и время на модерацию
  2. 2 Торговля на маркетплейсах: разбор моделей
  3. 3 Как начать продавать на «Яндекс.Маркете»? Пошаговая инструкция
  4. 4 Эволюция маркетплейсов: как бизнесу развиваться сегодня на популярных площадках
  5. 5 Ценообразование на маркетплейсах: из чего складывается цена и как рассчитать прибыль при размещении

ВОЗМОЖНОСТИ

08 апреля 2024

Хакатон Гагарин

08 апреля 2024

Горная индустрия 4.0

08 апреля 2024

Акселератор Б8

08 апреля 2024

Акселератор ИТМО

11 апреля 2024

One Day Offer Alfa

Все ВОЗМОЖНОСТИ