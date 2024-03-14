Аналитики назвали самые частые покупки россиян с полуночи до пяти утра

С полуночи до пяти утра россияне оплачивают каршеринг (32% от общего от общего количества транзакций), стриминговые сервисы (31%), заказывают косметику (29%) и вносят оплату за ЖКХ (8%), выяснили аналитики First Data.

Ночная аренда автомобилей пользуется большей популярностью больших городах — Москве и области, Санкт-Петербурге, Казане, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону. Самая активная аудитория пользователей каршеринга — 25-35 лет (46% от всех транзакций).

Среди стриминговых сервисов по числу подписок лидируют онлайн-кинотеатры – они востребованы у аудитории 25-35 лет (40%).

Из косметики заказывают парфюмерию, декоративные и уходовые средства. В ночное время чаще всего ее покупают люди в возрасте 25–35 лет (39%), 35–45 лет (22%) и 18–25 лет (15%).

Коммунальные услуги ночью чаще всего оплачивают люди от 25 до 45 лет (80%), а также старше 55 лет (12%).

CEO и сооснователь компании First Data Александр Старостин полагает, что оплата коммунальных услуг часто происходит ночью, поскольку это «неприоритетная задача, которую люди часто откладывают», аренда транспортных средств может быть связана с поздним возвращением домой, а вечерний выбор косметики — «классический пример импульсивных покупок».

First Data при подготовке исследования обработала 327 тыс. транзакций — обезличенных данных о покупках за последние полгода по всей стране.

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