Аналитики назвали самые частые покупки россиян с полуночи до пяти утра

С полуночи до пяти утра россияне оплачивают каршеринг (32% от общего от общего количества транзакций), стриминговые сервисы (31%), заказывают косметику (29%) и вносят оплату за ЖКХ (8%), выяснили аналитики First Data.
- Ночная аренда автомобилей пользуется большей популярностью больших городах — Москве и области, Санкт-Петербурге, Казане, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону. Самая активная аудитория пользователей каршеринга — 25-35 лет (46% от всех транзакций).
- Среди стриминговых сервисов по числу подписок лидируют онлайн-кинотеатры – они востребованы у аудитории 25-35 лет (40%).
- Из косметики заказывают парфюмерию, декоративные и уходовые средства. В ночное время чаще всего ее покупают люди в возрасте 25–35 лет (39%), 35–45 лет (22%) и 18–25 лет (15%).
- Коммунальные услуги ночью чаще всего оплачивают люди от 25 до 45 лет (80%), а также старше 55 лет (12%).
CEO и сооснователь компании First Data Александр Старостин полагает, что оплата коммунальных услуг часто происходит ночью, поскольку это «неприоритетная задача, которую люди часто откладывают», аренда транспортных средств может быть связана с поздним возвращением домой, а вечерний выбор косметики — «классический пример импульсивных покупок».
First Data при подготовке исследования обработала 327 тыс. транзакций — обезличенных данных о покупках за последние полгода по всей стране.
Фото на обложке: PeopleImages.com - Yuri A /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Более 40% предпринимателей столкнулись с трудностями из-за роста ключевой ставки — исследование
- 2 Почти половина россиян получала замечания от начальства за «злоупотребление» больничными
- 3 К концу 2024 года количество продавцов на Wildberries и Ozon вырастет в полтора раза
- 4 Четверть российских компаний планируют внедрить ИИ для защиты от утечек данных
- 5 Каждый 10-й продавец Wildberries выходит на ежемесячный оборот в 1 млн рублей в течение года — исследование
ВОЗМОЖНОСТИ
14 марта 2024
18 марта 2024
18 марта 2024