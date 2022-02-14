Москвич пожаловался на Nike в Следственный комитет из-за отсутствия белых людей в рекламе

Москвич Евгений Смирнов подал заявление в Следственный комитет и попросил проверить американскую компанию Nike на предмет расовой дискриминации. По его мнению, на русскоязычном сайте бренда превалируют модели негроидной и монголоидной расы и почти полностью отсутствуют фотографии моделей европеоидной расы.
Заявление подано в СК РФ на имя председателя Александра Бастрыкина, сообщают РИА Новости со ссылкой на документ. По мнению Смирнова, абсолютное большинство граждан России — европеоиды.
Мужчина сообщил изданию, что попытался решить возникший вопрос со службой поддержки клиентов компании, в том числе предложил «бесплатную помощь в подборе моделей для устранения расового дисбаланса», однако получил отказ. В компании ему также не объяснили, по каким принципам отбираются модели для российского сайта.
Скриншот с сайта Nike
Заявитель считает, что подобная политика компании является «навязыванием западных ценностей и стереотипов, которые чужды европейской культуре в целом и славянской в частности».
Скриншот с сайта Nike
«Нежелание устранить расовый дисбаланс и прислушаться к мнению представителя расы, которая составляет большинство населения страны, является прямым фактом дискриминации и неуважения к населению страны», — пояснил Смирнов.
В СК РФ его заявление приняли 10 февраля. Оно будет рассматриваться на предмет нарушения статьи 136 УК РФ «Нарушение равенства прав и свобод человека и гражданина».
Фото: Nike
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