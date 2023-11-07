Nike обвинила New Balance и Skechers в воровстве технологии производства кроссовок

Nike подала в суд на New Balance и Skechers за использование запатентованной технологии Nike Flyknit при производстве верхних частей кроссовок. В иске сообщается, что конкуренты использовали при производстве технологию, которая позволяет Nike «создавать обувь с отличными эксплуатационными характеристиками, дизайном и эстетикой, и все это при сокращении количества материалов и отходов», пишет Reuters.
Ранее компания предъявила такие же иски к Adidas, Puma и Lululemon за нарушение патентных прав на технологию Flyknit. В ответ Adidas подала встречный иск, заявив, что технология подбора обуви Nike Adapt, приложения для тренировок Run Club и Training Club, а также приложение SNKRS для продажи обуви ограниченным тиражом нарушают ее патенты.
Позднее Adidas и Puma удалось урегулировать свои иски, а по делу Nike против Lululemon решение пока не вынесено.
В мае 2022 года Nike решил окончательно покинуть российский рынок. Ритейлер не продлил договор с крупнейшим франчайзи бренда в России — Inventive Retail Group (IRG). Более того, представитель Nike сообщил, что компания решила не продлевать имеющиеся и не вступать в новые деловые взаимоотношения «в связи с операционными сложностями».
Фото на обложке: TY Lim /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Агентства из разных стран внедряют ИИ в прогнозирование погоды
- 2 Тщательный отбор кадров и долгое развитие отношений. Проблемы при выходе на рынок Индонезии и как их решить
- 3 Экосистемы как новая продуктовая модель: как бизнесу создать ее с нуля
- 4 Как начинающему инвестору анализировать новости и вкладывать деньги правильно
- 5 Как открыть счет в иностранном банке в 2023 году
ВОЗМОЖНОСТИ
07 ноября 2023
07 ноября 2023
07 ноября 2023
08 ноября 2023
08 ноября 2023