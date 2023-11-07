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Nike обвинила New Balance и Skechers в воровстве технологии производства кроссовок

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Nike подала в суд на New Balance и Skechers за использование запатентованной технологии Nike Flyknit при производстве верхних частей кроссовок. В иске сообщается, что конкуренты использовали при производстве технологию, которая позволяет Nike «создавать обувь с отличными эксплуатационными характеристиками, дизайном и эстетикой, и все это при сокращении количества материалов и отходов», пишет Reuters.

Nike обвинила New Balance и Skechers в воровстве технологии производства кроссовок

Ранее компания предъявила такие же иски к Adidas, Puma и Lululemon за нарушение патентных прав на технологию Flyknit. В ответ Adidas подала встречный иск, заявив, что технология подбора обуви Nike Adapt, приложения для тренировок Run Club и Training Club, а также приложение SNKRS для продажи обуви ограниченным тиражом нарушают ее патенты.

Позднее Adidas и Puma удалось урегулировать свои иски, а по делу Nike против Lululemon решение пока не вынесено.

В мае 2022 года Nike решил окончательно покинуть российский рынок. Ритейлер не продлил договор с крупнейшим франчайзи бренда в России — Inventive Retail Group (IRG). Более того, представитель Nike сообщил, что компания решила не продлевать имеющиеся и не вступать в новые деловые взаимоотношения «в связи с операционными сложностями».

Фото на обложке: TY Lim / Shutterstock

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