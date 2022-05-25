Американский ритейлер Nike окончательно решил уйти с российского рынка

Американский производитель одежды и обуви Nike решил окончательно покинуть российский рынок. Ритейлер не продлил договор с крупнейшим франчайзи бренда в России — Inventive Retail Group (IRG).

Решение не продлевать соглашение связано с тем, что Nike в ближайшее время не сможет организовать поставки товаров в Россию, узнали «Ведомости».

В IRG подтвердили изданию, что поставки приостановлены, а сам товар находится в дефиците. Кроме того, на фоне геополитической ситуации компания не сможет продолжить работу монобрендовых магазинов и будет вынуждена их закрыть.

Более того, представитель Nike сообщил, что компания решила не продлевать имеющиеся и не вступать в новые деловые взаимоотношения «в связи с операционными сложностями».

Inventive Retail Group управляет 37 точками Nike. На сегодняшний день не работают девять магазинов. С марта по май количество монобрендовых магазинов Nike в стране уже сократилось со 116 до 56.

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