Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Американский ритейлер Nike окончательно решил уйти с российского рынка

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Американский производитель одежды и обуви Nike решил окончательно покинуть российский рынок. Ритейлер не продлил договор с крупнейшим франчайзи бренда в России — Inventive Retail Group (IRG).

Американский ритейлер Nike окончательно решил уйти с российского рынка

Решение не продлевать соглашение связано с тем, что Nike в ближайшее время не сможет организовать поставки товаров в Россию, узнали «Ведомости».

В IRG подтвердили изданию, что поставки приостановлены, а сам товар находится в дефиците. Кроме того, на фоне геополитической ситуации компания не сможет продолжить работу монобрендовых магазинов и будет вынуждена их закрыть.

Более того, представитель Nike сообщил, что компания решила не продлевать имеющиеся и не вступать в новые деловые взаимоотношения «в связи с операционными сложностями».

 Inventive Retail Group управляет 37 точками Nike. На сегодняшний день не работают девять магазинов. С марта по май количество монобрендовых магазинов Nike в стране уже сократилось со 116 до 56.

Фото на обложке: Unsplash

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Paysend остается, Nike уходит: главные новости для бизнеса 25 мая
  2. 2 Российское подразделение ушедшей из страны финской Tietoevry стало независимой компанией
  3. 3 Власти разрешили владельцам ТЦ досрочно расторгать контракты с арендаторами из недружественных стран
  4. 4 Каждая пятая IT-компания наймет кандидата из РФ и Беларуси только при условии его переезда в другую страну
  5. 5 Контрагент не исполняет свои обязательства: способы взыскания задолженности. Подробная инструкция
EdTech: карта российского рынка
Все компании и инвесторы в области образовательных технологий
Перейти

ВОЗМОЖНОСТИ

25 мая 2022

«Архипелаг 2022»

27 мая 2022

Social Tech Challenge 2022

28 мая 2022

Акселератор образовательной робототехники Бизнес-инкубатора ВШЭ

Все ВОЗМОЖНОСТИ