Nike запустит собственную платформу для виртуальных кроссовок

Американская компания Nike откроет магазин и платформу для виртуальных кроссовок, пишет Bloomberg. .Swoosh станет основной площадкой для интеграции производителя в метавселенную.
За последнее время компания заработала около $200 млн на NFT, опередив одного из своих главных конкурентов Adidas.
Продолжая инвестиции в метавселенную, Nike представит свои товары на платформе .Swoosh, чтобы пользователи могли коллекционировать виртуальные модели бренда. В компании планируют открыть доступ к офлайн-товарам, а также интегрировать цифровые вещи в видеоигры.
Первую виртуальную коллекцию на .Swoosh производитель покажет в январе. По словам руководителя Nike Virtual Studios Рона Фариса, сейчас проект находится на стадии тестирования. В ближайшее время будет проводиться анализ пользовательского поведения с новым цифровым продуктом.
Некоторые спортсмены, которые сотрудничают с Nike, получат на платформе собственные витрины. Кроме того, компания не исключает привлечения сторонних дизайнеров для работы над цифровыми коллекциями.
В конце прошлого года производитель приобрел NFT-студию RTFKT, которая создает коллекционные предметы для метавселенных. Сделка была направлена на ускорение цифровой трансформации компании. Спустя несколько месяцев были представлены первые виртуальные кроссовки Nike, разработанные совместно с RTFKT.
Фото на обложке: Unsplash
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