Казахстан экстрадирует в Россию сотрудника бывшей Group-IB Никиту Кислицина

Казахстан экстрадирует задержанного в июне по запросу США главу департамента компании в сфере противодействия киберпреступлениям F.A.C.C.T. (ранее Group-IB) Никиту Кислицина. Об этом сообщается в telegram-канале Генпрокуратуры РФ.

«По запросу Генпрокуратуры России компетентные органы Республики Казахстан экстрадируют Никиту Кислицина для привлечения к уголовной ответственности по ч. 3 ст. 272 УК РФ (неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации) и пп. «а», «г» ч. 2 ст. 163 УК РФ (вымогательство)», — сказано в сообщении ведомства.

По версии следствия, Кислицин в октябре 2022 года вместе со своими соучастниками неправомерно получил доступ к данным сервера одной из компаний, после чего эти сведения были скопированы.

Затем хакеры, как утверждают правоохранители, потребовали от компании выплатить в криптовалюте сумму, эквивалентную 550 тыс. рублей.

Минюст США еще в 2020 году обвинил Кислицина в хакерских атаках на ряд американских компаний. Ведомство отмечало, что он связан с хищением данных пользователей социальной сети Formspring. Задержав Кислицина по запросу Вашингтона, Казахстан, тем не менее, отказался экстрадировать его в США.

Ранее в этом году Федеральная служба безопасности завершила расследование дела в отношении основателя Group-IB Ильи Сачкова. В июле суд в Москве приговорил предпринимателя к 14 годам колонии строгого режима по делу о госизмене. Сачков не согласился с приговором — его защита подала апелляцию, однако апелляционный суд признал законным вынесенное решение.

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