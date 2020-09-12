Конкурента Tesla обвинили в мошенничестве после подписания контракта с General Motors

Недавно стало известно, что General Motors (GM) приобрел 11% акций стартапа Nikola Motor за $2 млрд для совместного производства электропикапа. После этого один из акционеров Nikola — компания Hindenburg Research — заявил, что у него есть «обширные доказательства» того, что стартап несколько лет обманывал инвесторов и потребителей. Об этом сообщает пресс-служба Hindenburg Research.

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