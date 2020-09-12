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Конкурента Tesla обвинили в мошенничестве после подписания контракта с General Motors

Новости
Екатерина Кочкина
Екатерина Кочкина

Новостной редактор

Екатерина Кочкина

Недавно стало известно, что General Motors (GM) приобрел 11% акций стартапа Nikola Motor за $2 млрд для совместного производства электропикапа. После этого один из акционеров Nikola — компания Hindenburg Research — заявил, что у него есть «обширные доказательства» того, что стартап несколько лет обманывал инвесторов и потребителей.  Об этом сообщает пресс-служба Hindenburg Research.

Конкурента Tesla обвинили в мошенничестве после подписания контракта с General Motors

«Мы собрали обширные доказательства — включая записанные телефонные звонки, текстовые сообщения, личные электронные письма и закулисные фотографии — детализирующие десятки ложных заявлений основателя компании Nikola Тревора Милтона», — отмечается в сообщении.

  1. По утверждению Hindenburg Research, в 2018 году в рекламном ролике грузовика Nikola One зрителей вводят в заблуждение о том, что автомобиль едет с высокой скоростью. Отмечается, что на самом деле грузовик просто скатили с вершины холма.
  2. В октябре 2019 года Nikola объявил о создании уникальных аккумуляторов. По заявлению акционера компании, производитель электрогрузовиков планировал приобрести стороннюю технологию. Покупка не состоялась. Но Nikola продолжил свою рекламную кампанию. Теперь Nikola планирует использовать аккумуляторную технологию GM, говорится в сообщении.
  3. Утверждения Nikola о том, что стартап смог добиться значительного снижения стоимости выработки водородного топлива, по информации Hindenburg Research, также не соответствуют действительности. 
  4. Акционер также обращает внимание, что заявление Nikola о самостоятельной разработке всех ключевых компонентов грузовиков неправдиво. По данным Hindenburg Research, компания закупает или лицензирует их у третьих лиц.

На фоне заявления акции Nikola Motor упали. На закрытии торгов 11 сентября стоимость бумаги снизилась на 14,5% до $32,13. Рыночная капитализация компании составила $11,6 млрд. За текущий год цена акций выросла более чем на 210%.

В качестве опровержения заявлений Hindenburg Research Тревор Милтон опубликовал в Twitter фотографии сборки грузовика, спросив, выглядят ли они фальшивыми.

Фото: IM_photo / Shutterstock

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