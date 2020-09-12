Конкурента Tesla обвинили в мошенничестве после подписания контракта с General Motors
Недавно стало известно, что General Motors (GM) приобрел 11% акций стартапа Nikola Motor за $2 млрд для совместного производства электропикапа. После этого один из акционеров Nikola — компания Hindenburg Research — заявил, что у него есть «обширные доказательства» того, что стартап несколько лет обманывал инвесторов и потребителей. Об этом сообщает пресс-служба Hindenburg Research.
«Мы собрали обширные доказательства — включая записанные телефонные звонки, текстовые сообщения, личные электронные письма и закулисные фотографии — детализирующие десятки ложных заявлений основателя компании Nikola Тревора Милтона», — отмечается в сообщении.
- По утверждению Hindenburg Research, в 2018 году в рекламном ролике грузовика Nikola One зрителей вводят в заблуждение о том, что автомобиль едет с высокой скоростью. Отмечается, что на самом деле грузовик просто скатили с вершины холма.
- В октябре 2019 года Nikola объявил о создании уникальных аккумуляторов. По заявлению акционера компании, производитель электрогрузовиков планировал приобрести стороннюю технологию. Покупка не состоялась. Но Nikola продолжил свою рекламную кампанию. Теперь Nikola планирует использовать аккумуляторную технологию GM, говорится в сообщении.
- Утверждения Nikola о том, что стартап смог добиться значительного снижения стоимости выработки водородного топлива, по информации Hindenburg Research, также не соответствуют действительности.
- Акционер также обращает внимание, что заявление Nikola о самостоятельной разработке всех ключевых компонентов грузовиков неправдиво. По данным Hindenburg Research, компания закупает или лицензирует их у третьих лиц.
На фоне заявления акции Nikola Motor упали. На закрытии торгов 11 сентября стоимость бумаги снизилась на 14,5% до $32,13. Рыночная капитализация компании составила $11,6 млрд. За текущий год цена акций выросла более чем на 210%.
В качестве опровержения заявлений Hindenburg Research Тревор Милтон опубликовал в Twitter фотографии сборки грузовика, спросив, выглядят ли они фальшивыми.
These were planned to release later but alleged trucks didn't exist in Ulm Germany. Do these look fake? Thanks to the Ulm fab / assembly teams for showing the trolls what's up. You guys have my admiration. [email protected]&k the haters. Well come back stronger from the lies spread about us. pic.twitter.com/uqkAxyAG8o— Trevor Milton (@nikolatrevor) September 11, 2020
Фото: IM_photo / Shutterstock
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