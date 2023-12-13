Миллиардер Николай Буйнов решил заняться VIP-туризмом

ИК «Верхняя Ангара», принадлежащая миллиардеру Николаю Буйнову, в сентябре 2023 года учредила «Нуур 1642». Фирма займется организацией туристических VIP-поездок. Продажи туров начнутся весной 2024 года.

Турагентство – личный проект Буйнова, направленный на популяризацию Байкала и Сибири, сообщил «Ведомостям» представитель бизнесмена.

«Нуур 1642» будет организовывать экскурсии на собственной технике с участием шеф-поваров, гидов-спелеологов, гидов по экстремальным маршрутам. В программе — высадка эндемичных видов растений, знакомство с малышами нерп, которые остались без родителей, выпуск редких видов фауны в озеро. Ночевать туристы будут в отелях, палатках или на круизном судне.

За последние три года спрос на VIP-поездки в России вырос на 30%. Развитие этого сегмента эксперты связывают с ограничениями на выезд из РФ определенных групп граждан, общими логистическими сложностями, которые коснулись россиян с высоким уровнем дохода.

В октябре входящая Cosmos Hotel Group (входит в АФК «Система») объявила, что займется VIP-туризмом. Среди направлений — Алтай, Байкал, Камчатка, Командорские и Курильские острова, Ямал, Чукотка и др.

Николай Буйнов по итогам 2023 года занял 66-ю строчку в рейтинге Forbes богатейших бизнесменов России, его состояние оценивается в $1,9 млрд. Основной актив предпринимателя – Иркутская нефтяная компания.

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