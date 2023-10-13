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VIP-туризм в России, продление пошлин на «недружественные» вина: главное 13 октября

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Команда RB
Команда RB

Редактор проекта RB.RU

Карина Пардаева

Каждый третий самозанятый терял до 80 тыс. рублей из-за невнимательности при подписании договора, Cosmos Hotel Group займется VIP-туризмом и другие события 13 октября.

VIP-туризм в России, продление пошлин на «недружественные» вина: главное 13 октября

Финансы

  • Каждый третий фрилансер терял до 80 тыс. рублей из-за невнимательности при подписании договора. Почти треть самозанятых не читают его условия. 

Бизнес

  • Входящая в АФК «Система» Cosmos Hotel Group займется VIP-туризмом. Среди направлений — Алтай, Байкал, Камчатка, Командорские и Курильские острова, Ямал, Чукотка и др., узнали «Ведомости».
  • Для 89% стартапов Россия является приоритетным рынком развития, затем страны Азии, Латинской Америки. Большинство из них разрабатывает продукты для сфер образования и медицины. 
  • Повышенные пошлины на вина из «недружественных» стран, установленные до конца 2023 года, будут продлены, выяснил «Коммерсантъ».

Сервисы и технологии

  • В России активнее всего сервисы на базе искусственного интеллекта используют работники IT-отрасли и представители банковской сферы. Для большей части россиян понятие ИИ пока еще ново и его суть не до конца понятна.

Фото на обложке: ZinaidaSopina / Shutterstock

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