Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Не менее 90%: правительство раскрыло объем продаж валютной выручки экспортерами

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Правительство раскрыло порядок и объемы продаж валютной выручки. Указ об этом недавно подписал президент – экспортеры должны продавать не менее 90% выручки в валюте, зачисленной на счета в России. Мера должна помочь стабилизировать курс рубля.

Не менее 90%: правительство раскрыло объем продаж валютной выручки экспортерами

Власти обязали экспортеров, попадающих под указ президента, продавать не менее 90% репатриированной валюты. Об этом сообщил «Интерфакс». Репатриированной валютой считается та, которая зачислена на российские счета компаний.

Некоторые экспортеры обязаны зачислять на свои счета в российских банках не менее 80% иностранной валюты, полученной по контрактам на экспорт. Компании должны сделать это в течение 60 дней с момента получения средств.

Затем в течение 14 дней экспортеры должны продать не менее 90% полученной по ваютным контрактам на внутреннем рынке.

Владимир Путин подписал указ об обязанности некоторых компаний-экспортеров продавать часть валютной выручки на внутреннем рынке в среду 11 октября. Сам указ не будет опубликован, сообщил ранее пресс-секретарь президента, поэтому список попадающих под указ компаний неизвестен.

Фото на обложке: Viacheslav Lopatin / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 VIP-туризм в России, продление пошлин на «недружественные» вина: главное 13 октября
  2. 2 Мосбиржа ожидает десятки небольших IPO в 2024 году
  3. 3 Комиссия Wildberries, DDoS-атаки на Google, Amazon и Cloudflare: главное 12 октября
  4. 4 Заменить Confluence? Просто!
  5. 5 Греф усомнился в эффективности продажи валютной выручки к стабилизации курса рубля

ВОЗМОЖНОСТИ

15 октября 2023

Финансирование стартапов от клуба инвесторов

15 октября 2023

Премия Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов

15 октября 2023

Инвестиционный конвейер новых цифровых продуктов

Все ВОЗМОЖНОСТИ