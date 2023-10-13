Не менее 90%: правительство раскрыло объем продаж валютной выручки экспортерами

Правительство раскрыло порядок и объемы продаж валютной выручки. Указ об этом недавно подписал президент – экспортеры должны продавать не менее 90% выручки в валюте, зачисленной на счета в России. Мера должна помочь стабилизировать курс рубля.

Власти обязали экспортеров, попадающих под указ президента, продавать не менее 90% репатриированной валюты. Об этом сообщил «Интерфакс». Репатриированной валютой считается та, которая зачислена на российские счета компаний.

Некоторые экспортеры обязаны зачислять на свои счета в российских банках не менее 80% иностранной валюты, полученной по контрактам на экспорт. Компании должны сделать это в течение 60 дней с момента получения средств.

Затем в течение 14 дней экспортеры должны продать не менее 90% полученной по ваютным контрактам на внутреннем рынке.

Владимир Путин подписал указ об обязанности некоторых компаний-экспортеров продавать часть валютной выручки на внутреннем рынке в среду 11 октября. Сам указ не будет опубликован, сообщил ранее пресс-секретарь президента, поэтому список попадающих под указ компаний неизвестен.

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