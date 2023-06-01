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Японский разработчик игровых консолей Nintendo свернул деятельность отделения в России

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Nintendo of Europe решила свернуть деятельность российского отделения. Компания продолжит выполнять имеющиеся обязательства перед клиентами, но новые аккаунты игроки из России создавать уже не смогут. Вся платежная информация из всех российских аккаунтов была удалена «в целях безопасности».

Японский разработчик игровых консолей Nintendo свернул деятельность отделения в России

Также с 31 мая Nintendo возобновляет работу цифрового магазина eShop в России, но в ограниченном режиме.

В начале мая из головой отчетности ООО «Нинтендо ру» стало ясно, что  Nintendo вынужден сохранять свое присутствие в России до конца 2025 года. «Минимальное присутствие» связано с необходимостью исполнения обязательств перед покупателями по гарантийному обслуживанию и ремонту товаров.

В настоящее время товары компании в России поставляются с помощью схемы параллельного импорта, так как официальные продажи были приостановлены в марте 2022 года.

Фото на обложке: Ekaterina_Minaeva / Shutterstock

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