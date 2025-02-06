Reuters узнал о решении главы Nissan отказаться от слияния с Honda

Гендиректор Nissan Макото Учида заявил в четверг, 6 января, главе Honda Тосихиро Мибе о своем намерении прекратить переговоры о слиянии двух автопроизводителей, пишет Reuters со ссылкой на осведомленный источник.

В декабре Honda и Nissan подписали меморандум о взаимопонимании для обсуждения объединения в холдинговую компанию. Компании хотели создать третий крупнейший автоконцерн в мире, чтобы успешнее конкурировать в автомобильной отрасли, отмечает агентство.

Однако после того, как Honda объявила о желании сделать Nissan своей дочерней компанией, переговоры о слиянии зашли в тупик, рассказал источник Reuters. По его словам, со стороны Nissan был достигнут консенсус о невозможности продолжения переговоров на таких условиях.

По данным Reuters, автопроизводитель официально озвучит решение о выходе из сделки на заседании совета директоров, которое состоится на следующей неделе.

Теперь Nissan открыта к сотрудничеству с другими партнерами, включая технологические компании, чтобы адаптироваться к изменениям в отрасли, включая активный рост китайский автоконцернов и увеличение популярности электрокаров, заявили два источника агентства, знакомые с планами компании.

По словам одного их них, компания, в частности, рассматривает возможность сотрудничества с тайваньской Foxconn, крупнейшим в мире контрактным производителем электроники.

Накануне, 6 февраля, Bloomberg, The Wall Street Journal и Nikkei Asia сообщили, что совет директоров Nissan планирует отказаться от предложения стать дочерней компанией Honda. Nikkei Asia писало, что автоконцерны не смогли договориться о стоимости каждой из компаний в рамках одного холдинга.

О том, что Nissan и Honda начали предварительные переговоры о слиянии, в декабре написала Financial Times. В компаниях тогда заявили, что «рассматривают разные варианты сотрудничества», включая объединение. Незадолго до этого Bloomberg сообщил, что Nissan уволит 9 тыс. сотрудников по всему миру и сократит производство на 20% из-за падения продаж автомобилей и ужесточения конкуренции со стороны китайских компаний, а также Tesla Илона Маска.