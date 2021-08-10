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«Системы будут совершенствоваться, но...»: в Nissan Russia оценили перспективы развития беспилотников в России

Новости
Алёна Августинка
Алёна Августинка

Редактор направления «Авто»

Алёна Августинка

Начиная со следуюшего года, разработчики беспилотных автомобилей в России смогут получить до 500 тыс. рублей компенсации. В Nissan Russia прокомментировали эту новость, отметив, что системы автономного управления автомобилями будут развиваться, однако есть одно «но».

«Системы будут совершенствоваться, но...»: в Nissan Russia оценили перспективы развития беспилотников в России

В Минпромторге России заявили, что разработчики беспилотных автомобилей смогут получить до 500 тыс. рублей компенсации. Эти деньги компания сможет потратить на зарплаты сотрудникам, занятым в испытаниях, страховые взносы, расходные материалы и накладные расходы.

Предполагается, что на реализацию проекта в 2022 году из федерального бюджета будет выделено не более 50 млн рублей.

В пресс-службе Nissan Russia RB.ru коротко прокомментировали эту новость, отметив, что в ближайшей перспективе развитие беспилотников и систем автономного управления автомобилем будет совершенствоваться, «но до полной замены человека за рулем еще крайне далеко».

«У нас в рамках компании электромобили разрабатываются не в РФ пока, к сожалению. Тем не менее уже сейчас мы продаем автомобили, оснащенные системами автономного управления, как, например, на недавно обновленных X-Trail и Qashqai», — отметили в пресс-службе. 

Ранее компания Nissan объявила о старте производства моделей Qashqai и X-Trail с системами автономного вождения первого уровня (комплекс ProPILOT). 

Напомним, что в России утвержден комплекс мероприятий по тестированию и поэтапному вводу беспилотников, согласно которому уже до конца 2021 года на российские дороги будут допущены первые беспилотные автомобили без инженера-испытателя в салоне.

Также вице-премьер Андрей Белоусов сообщал, что в первом квартале 2024 года на трассе М-11 «Нева» между Москвой и Санкт-Петербургом будут курсировать грузовые беспилотники. Правда, пока с водителем, но вмешиваться в управление ему будет разрешено только при угрозе возникновения аварийной ситуации.

Использование беспилотников к 2030 году может увеличить на 25% коммерческую скорость доставки грузов и более чем на 10% снизить себестоимость перевозки для логистических компаний.

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Фото:  Memory Stockphoto/Shutterstock

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