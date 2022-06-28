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Nissan приостановил производство в России на полгода

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Японский автоконцерн Nissan приостановил производство в России на первую половину финансового года, начавшегося 1 апреля. Компания ожидает, что ситуация на Украине станет еще «более серьезной и затяжной».

Nissan приостановил производство в России на полгода

«Мы считаем, что эта ситуация [на Украине] может стать более серьезной и затяжной», — объяснил решение глава компании Макото Учида на ежегодном собрании акционеров Nissan, пишет Reuters.

По его словам, сотрудников концерна проинформировали о приостановке, сама компания продолжит следить за ситуацией, чтобы минимизировать ее последствия.

Заводы компании в Петербурге ушли в простой в марте, губернатор города Александр Беглов утверждал, что их работа будет возобновлена с появлением комплектующих.

В марте 2022 года производство автомобилей в России приостановила также японская Toyota. Среди причин компания обозначила сложности с закупкой импортных запчастей из-за антироссийских санкций. 

Фото на обложке: Unsplash

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