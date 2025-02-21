В Японии захотели привлечь Илона Маска к инвестициям в Nissan
Группа высокопоставленных японцев с участием бывшего премьер-министр страны Есихидэ Суги намеревается привлечь компанию Илона Маска Tesla к инвестированию в Nissan, сообщает Financial Times.
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Инвестиционное предложение поступило от бывшего члена совета директоров Tesla Хиро Мидзуно, его поддержал экс-премьер Суга со своим бывшим помощником Хирото Изуми, рассказали FT три источника, знакомые с вопросом. Несколько членов совета директоров Nissan знают об этой инициативе, добавили источники.
Группа надеется, что Tesla согласится стать стратегическим инвестором Nissan, поскольку компания Маска якобы заинтересована в покупке американских заводов японского автопроизводителя для расширения своего внутреннего производства. Это связано с тем, что импорт деталей, необходимых для производства электромобилей Tesla, может быть осложнен импортными тарифами Дональда Трампа.
Маск отреагировал на сообщения СМИ, но не прояснил, заинтересован ли он в капиталовложениях в Nissan. «Завод Tesla — это [самостоятельный] продукт. Производственная линия Cybercab не похожа ни на что другое в автомобильной промышленности», — написал он в X в ответ на пост со статьей FT.
Ранее в этом месяце сорвалась сделка по слиянию крупнейших после Toyota японских автопроизводителей Honda и Nissan. В этой связи в Японии опасаются, что Nissan окажется «во враждебных иностранных руках». К Nissan уже проявляли интерес тайваньская компания-сборщик iPhone Foxconn и различные инвестиционные группы, пишет FT.
Переговоры Honda и Nissan зашли в тупик из-за намерения Honda сделать Nissan своей дочерней компанией. Теперь Nissan открыта к партнерству с другими игроками рынка, в том числе с технологическими компаниями, чтобы адаптироваться к изменениям в отрасли.
О том, что Nissan и Honda начали предварительные переговоры о слиянии, в декабре написала Financial Times. В компаниях тогда заявили, что «рассматривают разные варианты сотрудничества», включая объединение. Незадолго до этого Bloomberg сообщил, что Nissan уволит 9 тыс. сотрудников по всему миру и сократит производство на 20% из-за падения продаж автомобилей и ужесточения конкуренции со стороны китайских компаний, а также Tesla Илона Маска.
Фото на обложке: Ian Forsyth / Getty Images
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