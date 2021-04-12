НМХЦ им. Пирогова запустил набор в акселератор медстартапов

Национальный Медико-Хирургический Центр им. Н.И. Пирогова запустил набор в собственный акселератор медицинских стартапов. Приём заявок продлится до 16 апреля.

По заявлению НМХЦ, заявки принимаются в следующих категориях:

искусственный интеллект в медицине;

виртуальная и дополненная реальность в медицине (AR/VR).

Условия участия следующие:

бесплатная для проектов программа;

соответствие одному из технологических направлений;

сформулированные гипотезы применения продукта;

уровень готовности продукта не ниже MVP;

наличие юридического лица на этапе полуфинала;

наличие команды не менее, чем из трёх человек;

готовность приехать на очный отбор в Москву.

Ознакомиться с программой и подать заявку можно по ссылке.

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Фото: АПИТ.