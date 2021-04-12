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НМХЦ им. Пирогова запустил набор в акселератор медстартапов

Новости
Андрей Шляховский
Андрей Шляховский

Новостной редактор

Андрей Шляховский

Национальный Медико-Хирургический Центр им. Н.И. Пирогова запустил набор в собственный акселератор медицинских стартапов. Приём заявок продлится до 16 апреля.

НМХЦ им. Пирогова запустил набор в акселератор медстартапов

По заявлению НМХЦ, заявки принимаются в следующих категориях:

  • искусственный интеллект в медицине;
  • виртуальная и дополненная реальность в медицине (AR/VR).

Условия участия следующие:

  • бесплатная для проектов программа;
  • соответствие одному из технологических направлений;
  • сформулированные гипотезы применения продукта;
  • уровень готовности продукта не ниже MVP;
  • наличие юридического лица на этапе полуфинала;
  • наличие команды не менее, чем из трёх человек;
  • готовность приехать на очный отбор в Москву.

Ознакомиться с программой и подать заявку можно по ссылке.

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Фото: АПИТ.

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