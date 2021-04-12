НМХЦ им. Пирогова запустил набор в акселератор медстартапов

Андрей Шляховский
Национальный Медико-Хирургический Центр им. Н.И. Пирогова запустил набор в собственный акселератор медицинских стартапов. Приём заявок продлится до 16 апреля.
НМХЦ им. Пирогова запустил набор в акселератор медстартаповАндрей Шляховский
По заявлению НМХЦ, заявки принимаются в следующих категориях:
- искусственный интеллект в медицине;
- виртуальная и дополненная реальность в медицине (AR/VR).
Условия участия следующие:
- бесплатная для проектов программа;
- соответствие одному из технологических направлений;
- сформулированные гипотезы применения продукта;
- уровень готовности продукта не ниже MVP;
- наличие юридического лица на этапе полуфинала;
- наличие команды не менее, чем из трёх человек;
- готовность приехать на очный отбор в Москву.
Ознакомиться с программой и подать заявку можно по ссылке.
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Фото: АПИТ.
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