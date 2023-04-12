Как стартапу получить деньги: 10 вариантов финансирования

В поисках финансирования стартапы, как правило, обращаются к венчурным инвестициям. Однако есть много альтернатив. От краудфандинга от грантов — разбираемся, где взять деньги предпринимателю.

Содержание:

Венчурное финансирование

Подход, при котором венчурная компания предоставляет денежные средства в обмен на акции. Он наиболее популярен, поскольку обычно позволяет получить большие суммы, чем другие варианты — это особенно важно для тех, кто стремится к быстрому росту.

Кроме того, стартап на ранней стадии может повысить свою репутацию, если его поддерживает проверенная компания.

Ожидания венчурных капиталистов зависят от того, на какой стадии находится стартап.

Предпосевная:

Важно видение, а не доходы.

Команда играет ключевую роль: оценивается репутация и приверженность основателей.

Ожидается, что фаундеры подтвердят целесообразность продукта.

Посевная:

Нужно подробно объяснить проблему и то, как стартап ее решает.

Инвесторы смотрят на способности основателя и выясняют, подходит ли он на эту роль.

Здорово, если стартап может показать ранний интерес со стороны пользователей и демо-версию продукта.

Серии A:

Основное внимание уделяется цифрам: стартап должен продемонстрировать показатели, подтверждающие его слова.

В идеале нужно иметь информацию о продажах, отчет о прибылях и убытках, а также прогноз движения денежных средств как минимум на три года.

По-прежнему важны сильные стороны, экспертиза и опыт основателей.

Акселераторы

Акселераторы выбирают несколько стартапов на ранней стадии, которые получают помощь в развитии и наставничество. Это удобно для начинающих фаундеров, у которых нет нужных связей. Окончив программу, участники могут получить финансирование, обычно в обмен на долю в стартапе, не превышающую 10%.

Бизнес-ангелы или angel investors — это частные венчурные инвесторы. Некоторые из них ранее работали в венчурных компаниях, другие были основателями и высшими руководителями в стартапах. Они инвестируют в обмен на акционерный капитал — либо в одиночку, либо в рамках синдиката, объединяющего нескольких частных инвесторов.

Бизнес-ангелы могут иметь экспертизу в определенной области и учитывать ее при инвестировании — поэтому, в сравнении с венчурными компаниями широкого профиля, иногда они предлагают более конкретные советы. У стартапа может быть несколько бизнес-ангелов.

Инвестор Techstars London Матильда Бош отмечает, что, хотя бизнес-ангелы — как правило, «пассивные инвесторы», при необходимости к ним можно обратиться за советом и попросить познакомить с нужным человеком.

Друзья и семья

Прежде чем обращаться к внешним источникам, некоторые стартапы, особенно на самых ранних стадиях, ищут финансирование в ближайшем окружении. Один из плюсов такого подхода — вы знакомы с теми, кому презентуете идею, и не нужно убеждать их в том, что на вас стоит тратить время и деньги.

Бутстрэппинг

Бутстрэппинг или bootstrapping — поход, при котором стартап финансируется за счет основателей, а затем и бизнес-доходов, не привлекая внешний капитал.

Этот способ может подойти стартапам на ранней стадии, но нужно учесть несколько факторов. Некоторым будет эффективнее привлечь венчурные инвестиции: например, тем, кто работает в капиталоемких секторах или в области, где преобладает тенденция «победитель получает все», а также еще не добился соответствия продукта рынку.

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Бутстрэппинг позволяет сохранить контроль над бизнесом и принимать все решения самостоятельно. С другой стороны, неопытным основателям может быть непросто, ведь инвесторы предлагают не только деньги, но и советы на основе своего опыта.

Краудфандинг

Краудфандинг — вид финансирования, при котором большая группа людей объединяет свои средства и инвестирует их через платформу.

Он бывает нескольких типов.

Краудинвестинг (equity crowdfunding): люди, которые вложились в компанию, становятся ее совладельцами. Основатели, как правило, не могут полностью полагаться на этот вид финансирования и обычно сначала привлекают большую часть средств от ведущего инвестора.

Краудфандинг на основе вознаграждений (rewards-based crowdfunding): спонсорам предлагают нефинансовые эксклюзивные привилегии, например мерч и доступ к продукту до его запуска. Второе выгодно фаундерам — так они получают ранние отзывы о продукте.

Краудлендинг (crowdlending): стартап занимает средства под проценты через платформу P2P-кредитования. Эти деньги могут быть связаны с активами, и их нужно вернуть к определенному сроку.

Гранты

Некоторые организации предлагают гранты — это вид финансирования, которое не приводит к размытию долей, то есть получателю средств не нужно отдавать долю в компании. Это распространенный вариант в сферах BioTech и HealthTech, а также среди других научных стартапов и тех, кто решает важные мировые проблемы.

Эти секторы подходят для грантового финансирования, поскольку могут ускорить ключевые исследования и разработки, рассказывает CEO британского разработчика полупроводников Pragmatic Скотт Уайт. Pragmatic получил гранты от Европейского совета по инновациям и UKRI, агентства по исследованиям и инновациям Великобритании

Тем не менее основателям следует выбирать грантовые проекты тщательно и сосредоточиться только на тех, что «создают реальную стратегическую ценность для бизнеса», утверждает Уайт.

Банковские кредиты

Большинство крупных банков предлагают бизнес-кредиты для предпринимателей. Однако стартапам на самых ранних стадиях может быть трудно получить такое финансирование, поскольку они не всегда могут доказать, что их бизнес-модель будет работать, и поэтому считаются более высокорисковыми.

К примеру, среди америнских стартапов был популярен недавно обанкротившийся Silicon Valley Bank, поскольку там было легче получить кредит, чем во многих старейших банках.

Венчурный долг

Венчурный долг — вид финансирования, который возвращают, а не обменивают на акции. По словам Уайта, который использовал этот подход до прихода в Pragmatic, это может принести дополнительные средства между раундами инвестиций.

Обычно венчурный долг легче получить стартапам на более поздних стадиях, которые уже привлекали средства от венчурных капиталистов и институциональных инвесторов. Он также подходит тем, кто ориентирован на прибыльность, а не на рост любой ценой — это повышает шансы на то, что деньги получится быстро вернуть.

Однако даже для стартапов, которые отвечают всем требованиям, венчурный долг может дорого обойтись, поскольку процентные ставки в нем обычно выше, чем в традиционных банковских кредитах. Кроме того, может быть непросто согласовать условия сделки, в том числе процентную ставку и комиссию за транзакции.

Конвертируемые займы

Конвертируемые кредитные ноты — вид финансирования, при котором стартап берет кредит, который, если не погасить его в срок, превращается в акции. Этот вариант подходит основателям, которые нуждаются в деньгах в ближайшее время, но не хотят отдавать долю в компании и считают, что скоро она начнет приносить доход.

Финансирование на основе доходов

Технически это кредит, который компания погашает, выплачивая процент от своего будущего валового дохода в течение определенного периода. В отличие от банковского кредита, при таком подходе не нужно предоставлять активы в качестве обеспечения.

С точки зрения уровня вовлеченности такие спонсоры часто считаются «золотой серединой» между банковскими кредиторами и частными инвесторами.

По своей природе этот вариант подходит лишь тем стартапам, что получают регулярный доход. Кроме того, компаниям, которые испытывают нехватку средств или нуждаются во всех заработанных деньгах, может быть непросто выделять ежемесячные платежи.

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