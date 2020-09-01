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Цифровой банк «Сфера» отменил комиссии за эквайринг для малого и среднего бизнеса

Новости
Ксения Самбулова
Ксения Самбулова

Новостной редактор

Ксения Самбулова

Цифровое подразделение «БКС Банка» для работы с малым и средним бизнесом — необанк «Сфера» — отменило комиссии за эквайринг для МСБ. Об этом Rusbase рассказали в пресс-службе банка. 

Цифровой банк «Сфера» отменил комиссии за эквайринг для малого и среднего бизнеса

Воспользоваться предложением могут компании с оборотом до 100 тысяч рублей в месяц. Льготные тарифы действуют для всех видов карт и платежей. 

Банк не называет срок окончания льготного периода. Как рассказали в «БКС Банке», нулевая ставка будет действовать до тех пор, пока бизнес не выйдет на «устойчивую динамику восстановления» после пандемии. 

Онлайн-банк для предпринимателей «Сфера» появился в 2018 году. Он работает на основе технологий и по лицензии «БКС Банка».

На прошлой неделе стало известно, что розничный «Почта банк» создал корпоративный блок для обслуживания малого и микробизнеса в сфере e-commerce. Целевая аудитория нового направления «Почта банка» — небольшие компании в малых населенных пунктах, где проникновение банковских услуг незначительно.

Фото: everything possible / Shutterstock

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