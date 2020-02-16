Закрылась мобильная викторина Руса Юсупова HQ Trivia

В своем письме от 14 февраля Юсупов заявил, что «лид-инвесторы не желают больше финансировать компанию, поэтому с сегодняшнего дня HQ прекращает деятельность и начнет процесс роспуска».



Юсупов также отметил, что компанию собирались продать крупному игроку в субботу, но сделка сорвалась. Теперь HQ Trivia должна будет уволить 25 сотрудников.



HQ Trivia была запущена в 2017 году выходцами из Vine Русом Юсуповым и Колином Кроллом. В 2017 году компания привлекла $15 млн при оценке в $100 млн, до этого были привлечены инвестиции в размере $8 млн. Монетизировались игры с помощью партнерств и встроенных покупок.



Спонсорами игр выступали Nike, Google, а также американские телеканалы NBC, ABC CBS, которые рекламировали на HQ Trivia свои программы. Специальное шоу, сделанное компанией для продвижения фильма The Lego Movie 2 было номинировано на «Эмми».



Фото: Sharaf Maksumov / Shutterstock