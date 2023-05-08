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Российское посольство опровергло слухи о введении квоты для туристов на Бали

Новости
Ахмед Садулаев
Ахмед Садулаев

Редактор новостей

Ахмед Садулаев

Предпосылок для введения системы квот для иностранных, включая российских, туристов на Бали нет. Об этом рассказали в российском посольстве в Индонезии.

Российское посольство опровергло слухи о введении квоты для туристов на Бали

«Это личная инициатива губернатора провинции Бали. Предпосылок для введения данной системы не наблюдается», — цитирует РБК представителя посольства.

На прошлой неделе губернатор Бали Вайан Костер заявил, что на острове могут ввести систему квот для въезда туристов из-за нарушений со стороны иностранцев, в том числе из России.

Глава региона подчеркнул, что с начала года из Индонезии депортировали 101 человека, 27 из которых были россиянами. В марте 2023 года Костер также предложил ужесточить визовый режим с РФ.

Фото: Unsplash

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