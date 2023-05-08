Российское посольство опровергло слухи о введении квоты для туристов на Бали

Предпосылок для введения системы квот для иностранных, включая российских, туристов на Бали нет. Об этом рассказали в российском посольстве в Индонезии.
«Это личная инициатива губернатора провинции Бали. Предпосылок для введения данной системы не наблюдается», — цитирует РБК представителя посольства.
На прошлой неделе губернатор Бали Вайан Костер заявил, что на острове могут ввести систему квот для въезда туристов из-за нарушений со стороны иностранцев, в том числе из России.
Глава региона подчеркнул, что с начала года из Индонезии депортировали 101 человека, 27 из которых были россиянами. В марте 2023 года Костер также предложил ужесточить визовый режим с РФ.
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