Губернатор Бали предложил ввести систему квот для туристов

Губернатор Бали Вайан Костер пожаловался на многочисленные правонарушения туристов, в том числе, из России, сообщает портал detikNews. В связи с этим он предложил ввести систему квот.

«Мы больше не будем проводить политику массового туризма, мы ограничим его, внедрив систему квот», — отметил Костер.

Губернатор рассказал, что многие правонарушения, которые совершаются туристами, связаны с приезжими из России. С начала года из Индонезии депортировали 101 человек. Из них 27 были россиянами. Всего, по его оценке, на Бали сейчас порядка 50 тыс. граждан РФ.

Это уже не первое заявление Костера, в котором он призывает принять меры в связи с недовольством поведением россиян. В марте он предложил ужесточить визовый режим с РФ.

Теперь Костер ведет переговоры с Индонезийской ассоциации отелей и ресторанов о введения квот для туристов. Предполагается, что желающим посетить остров придется заранее занимать очередь для въезда в провинцию. Если изменения примут, путешественники смогут планировать визит не на текущий год, а лишь на следующий.

Бывший президент Индонезии Мегавати Сукарнопутри выразила солидарность с губернатором Бали. Она сообщила, что поделилась идеей об ограничениях для туристов с главой страны Джоко Видодо.

Фото на обложке: Cocos.Bounty / Shutterstock