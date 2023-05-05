Губернатор Бали предложил ввести систему квот для туристов

Губернатор Бали Вайан Костер пожаловался на многочисленные правонарушения туристов, в том числе, из России, сообщает портал detikNews. В связи с этим он предложил ввести систему квот.
«Мы больше не будем проводить политику массового туризма, мы ограничим его, внедрив систему квот», — отметил Костер.
Губернатор рассказал, что многие правонарушения, которые совершаются туристами, связаны с приезжими из России. С начала года из Индонезии депортировали 101 человек. Из них 27 были россиянами. Всего, по его оценке, на Бали сейчас порядка 50 тыс. граждан РФ.
Это уже не первое заявление Костера, в котором он призывает принять меры в связи с недовольством поведением россиян. В марте он предложил ужесточить визовый режим с РФ.
Теперь Костер ведет переговоры с Индонезийской ассоциации отелей и ресторанов о введения квот для туристов. Предполагается, что желающим посетить остров придется заранее занимать очередь для въезда в провинцию. Если изменения примут, путешественники смогут планировать визит не на текущий год, а лишь на следующий.
Бывший президент Индонезии Мегавати Сукарнопутри выразила солидарность с губернатором Бали. Она сообщила, что поделилась идеей об ограничениях для туристов с главой страны Джоко Видодо.
Фото на обложке: Cocos.Bounty /
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05 мая 2023
05 мая 2023