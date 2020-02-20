В России перестанут выпускать холодильники «Саратов»
«Саратовское электроагрегатное производственное объединение» (СЭПО-ЗЭМ), закроет линию, производящую холодильники из-за высокой конкуренции на рынке. Об этом сообщает телеканал «Саратов 24».
В региональном министерстве промышленности и энергетики подтвердили закрытие. Чиновники сказали, что для объединения холодильное оборудование является нерентабельным из-за высокого высокого уровня конкуренции на рынке.
Как передает телеканал, вопрос об оптимизации работы объединения решает министерство вместе с менеджментом завода. При этом финальное решение о закрытии остается за собственниками и акционерами, поскольку СЭПО-ЗЭМ — частное предприятие. Чиновники отмечают, что такой выбор часто вызван неэффективной работой организации.
«Саратов 24» сообщает, что по состоянию на 20 февраля руководство предприятия не подавало уведомление о планируемом высвобождении персонала. Если оно случится, то у СЭПО будет три месяца на то, чтобы не допустить сокращение сотрудников. В министерстве промышленности сказали, что сделают все возможное для их трудоустройства.
На сайте компании говорится, что С«Саратовское электроагрегатное производственное объединение» было создано в 1939 г. До войны оно выпускало авиационные магнето, а после — перешло на выпуск холодильников и техники для авиации.Фото: daily.afisha.ru
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