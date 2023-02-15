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«КАМаз» в июне запустит коммерческие беспилотные грузоперевозки по трассе М11 «Нева»

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Беспилотные коммерческие перевозки по трассе М11 «Нева» между Петербургом и Москвой начнутся в июне, объявили в «КАМазе». На первом этапе в перевозках задействуют пять грузовиков, на переднем пассажирском сиденье будет находиться оператор.

«КАМаз» в июне запустит коммерческие беспилотные грузоперевозки по трассе М11 «Нева»

Начало коммерческих перевозок на беспилотных грузовиках «КАМаза» анонсировал заместитель генерального директора предприятия Михаил Матасов.

Перевозки по трассе М11 «Нева» между Москвой и Петербургом начнутся в июне 2023 года. На первом этапе их будут осуществлять пять беспилотных грузовиков. Оператор будет находиться на переднем пассажирском сиденье.

Перевозки без оператора в салоне начнутся в 2025 году, планируют в «КАМазе». К этому времени должны достроить обход трассы вокруг Твери, чтобы при поездке по М11 не нужно было съезжать на сторонние дороги. Тогда весь маршрут по трассе можно будет пройти в беспилотном режиме, говорят в «КАМазе».

«КАМаз» уже собрал два из пяти беспилотных грузовиков, которые будут осуществлять перевозки. К 2024 году предприятие планирует выпустить до 50 таких грузовиков.

«КАМаз» приступил к тестированию беспилотных грузовиков на М11 «Нева» в конце января.   

Фото на обложке: DmyTo / Shutterstock

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