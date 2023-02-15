«КАМаз» в июне запустит коммерческие беспилотные грузоперевозки по трассе М11 «Нева»

Беспилотные коммерческие перевозки по трассе М11 «Нева» между Петербургом и Москвой начнутся в июне, объявили в «КАМазе». На первом этапе в перевозках задействуют пять грузовиков, на переднем пассажирском сиденье будет находиться оператор.

Начало коммерческих перевозок на беспилотных грузовиках «КАМаза» анонсировал заместитель генерального директора предприятия Михаил Матасов.

Перевозки по трассе М11 «Нева» между Москвой и Петербургом начнутся в июне 2023 года. На первом этапе их будут осуществлять пять беспилотных грузовиков. Оператор будет находиться на переднем пассажирском сиденье.

Перевозки без оператора в салоне начнутся в 2025 году, планируют в «КАМазе». К этому времени должны достроить обход трассы вокруг Твери, чтобы при поездке по М11 не нужно было съезжать на сторонние дороги. Тогда весь маршрут по трассе можно будет пройти в беспилотном режиме, говорят в «КАМазе».

«КАМаз» уже собрал два из пяти беспилотных грузовиков, которые будут осуществлять перевозки. К 2024 году предприятие планирует выпустить до 50 таких грузовиков.

«КАМаз» приступил к тестированию беспилотных грузовиков на М11 «Нева» в конце января.

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